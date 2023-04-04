Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 26. Yılı dolayısıyla Beştepe’de bulunan anıt mezarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ziyaret etti. Alparslan Türkeş’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in de bulunduğu ziyarette dualar okunarak mezara kırmızı beyaz karanfiller bırakıldı.

MHP’de Alparslan Türkeş ile çalışma fırsatı bulduğunu ve Genel Sekreter yardımcılığı yaptığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i mezarı başında rahmetle andık. Vatanı, milleti, bayrağı ve ülküsü uğruna bir ömür mücadele eden Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmet, minnet ve hasretle anıyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.