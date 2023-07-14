Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Yöresel Ürünler Satış Ofisleri inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Ankara Yolu üzerinde, Konya Bilim Merkezi’nin yanında yapımı devam eden Yöresel Ürünler Satış Ofislerinde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın turizm potansiyelini artırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

“Birkaç ay içinde hizmete sunmuş olacağız”

Konya’yı ziyarete gelenlerin Konya’nın yöresel ürünlerine ulaşabilecekleri mekanlar inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Özellikle Altın Çarşı dönüşümünde yapmış olduğumuz ‘Niyazlık’ markamızla Konya’ya yeni hediyelikler üretmiştik. Şimdi de Konya Bilim Merkezi’nin hemen yanında Konya-Ankara Yolu üzerinde, özellikle havaalanına gidenlerin çıkıştan önce kullanabilecekleri bir yöresel ürünler satış yeri inşa ediyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tamamlayarak hizmete sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Konya, hızla turizm şehrine dönüşüyor”

Hedefleyen Konya’yı ziyarete gelenlerin veya şehirden transit geçenlerin şehre ait ürünleri alabilecekleri bir mekan oluşturmak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya üreten bir şehir, bir sanayi şehri. Hızla da bir turizm şehrine de dönüşüyor. Coğrafyamızın her bölgesinde kendine has ürünlerin yetiştirildiği coğrafi işaretli ürünlere sahibiz. Şu anda 95 farklı ürünü kooperatifler aracılığıyla üretebileceğimizi tespit ettik. Özellikle kooperatifler aracılığıyla yerel kalkınmaya öncülük etmek adına Konya genelinde kooperatiflerde ürettiğimiz ürünleri burada satışa sunmuş olacağız. Ürettiğimiz ürünleri pazarlamak için ciddi bir fırsat oluşturuyoruz. Böylece, özellikle kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünlerin satışlarıyla ilgili bir alan oluşacak. Konya’ya gelen ziyaretçilerin yoğun olarak kullanacağı bir mekanı şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.