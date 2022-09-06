Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Haftası kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesinde görevli zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılını kutlayan Başkan Altay, tüm personele Konyalılar adına teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Haftası kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesinde görevli zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılını kutlayan Başkan Altay, tüm personele Konyalılar adına teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zabıta Haftası çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılının kutlu olmasını dileyen Başkan Altay, özellikle şehirlerde düzenin, intizamın sağlanması, vatandaşın korunması adına zabıtanın çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak, 180 personel ve 40 araçla Konya’da düzeni sağlamak konusunda ciddi bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Ben tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir taraftan da yeni arkadaşlarımızı kadromuza dahil ederek, ekibimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Konya, kurallara riayet edilen bir şehir ama güven, kontrole mani değil. Bizim görevimiz de kontrol etmek, tedbir almak, oluşan aksaklıkları düzeltmek. Bir taraftan da şehrimize gelen turistlere Turizm Zabıtası ile hizmet vermek. Onların dertlerini dinlemek, varsa sorunlarını çözmek, ilgili birimlere yönlendirmek. Bu konuda önemli, büyük bir görev ifa ediyoruz. Ben hepinize tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum. Nice yıllara inşallah” dedi.