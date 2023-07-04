Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin doğa harikası olan Hadim Yerköprü Şelalesi’nin yaptıkları çevre düzenleme çalışmalarının ardından hem Konyalıların hem de Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hadim Yerköprü Şelalesi’nde hayata geçirdiği çevre düzenleme çalışmalarıyla bölge Konya’nın yeni cazibe merkezi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın ve Türkiye’nin önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Hadim Yerköprü Şelalesi’nde 3 etapta hayata geçirdikleri çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgeyi turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hadim Yerköprü Şelalesi’ne Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ahşap yürüyüş yolları, asma köprü, otoparklar ve yeni sosyal tesislerin bölgeye büyük değer kattığını vurgulayan Başkan Altay, “Yerköprü Şelalesi Konyalı hemşerilerimiz başta olmak üzere şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktası oldu. Konya’mızın yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelen Yerköprü, yeni yüzüyle geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda da çok sayıda vatandaşımızı ağırladı. Özellikle ahşap yürüyüş yolları ve asma köprü ziyaretçilere şelaleyi daha yakından görme imkanı verirken unutamayacakları anlar biriktirmelerini sağladı” diye konuştu.

Yeşil dokusu, vadisi ve şelalesiyle doğa harikası olan Hadim Yerköprü Şelalesi’nin, günlük hayatın stresinden ve şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldiğinin altını çizen Başkan Altay, “Çatalhöyük’ten bu yana 10 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 31 ilçesinde birçok doğal güzellik barındıran Konya’mızın turizm konusunda daha çok ön plana çıkması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin incisi olan Yerköprü Şelalesi başta olmak üzere şehrimizin tarihi mirasına ve doğal varlıklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben, tüm hemşerilerimi ve Türkiye’nin her yerinden misafirlerimizi ülke turizmine katkı sağlayan Yerköprü Şelalesi’ni görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.