Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa İlboğa Hafızlık İmam Hatip Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa İlboğa Hafızlık İmam Hatip Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Meram 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa İlboğa Hafızlık İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle görüştü. Konya’nın iki güzide okulunun öğrencileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, “Gençlerimizle 11. ve 12. sınıflar için düzenlediğimiz İstanbul tarih gezisini ve dijital eğitim platformunu konuştuk. Çok güzel ve faydalı geri dönüşler aldım. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük Türkiye’nin teminatı olan öğrencilerimize kaliteli bir eğitim imkanı sunmayı ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımızın en önemli ilkelerinden biri haline getirdik. Ben yarınlarımızı inşa edecek gençlerimize inanıyor ve güveniyorum. Onların en güzel şekilde yetişmesi için eğitime desteğimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Altay, okul yönetimleri ile öğretmenlere de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.