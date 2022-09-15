Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul ziyaretlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Tek tek sınıflara giderek öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, “Eğitime ve öğrencilerimize destek olmayı Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en önemli önceliklerinden biri olarak görüyoruz. Fırsat buldukça okulları ziyaret ediyor ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizle bir araya geliyoruz. Onların gözlerindeki parıltıyı görmek, coşkularına ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Okuyan, araştıran, çağın gereklerine göre donanım kazanan gençlerimiz yarınlar için en büyük ümidimizdir. Okul yönetimine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.