Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın aday tanıtım programına yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti aday tanıtım programı öncesinde TOGG’u kullanan Başkan Altay’a, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti. Trafikte TOGG’u görerek büyük heyecan yaşayan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

"Eserlerimizle gurur duyuyoruz"

Programın yapılacağı Selçuklu Kongre Merkezi girişinde basın mensuplarına duygularını paylaşan AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Akyürek, “Bu, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, duruşu, takibi bu sonucu ortaya çıkardı. Eserlerimizle, ülkemizle gurur duyuyoruz. TOGG ile de gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"Devrim otomobilinden devrin otomobiline"

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, “Kampanyamıza; Türkiye’nin otomobili, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘yeni lige yolculuk’, ‘devrim otomobilinden devrin otomobiline’ ve aslında bir akıllı cihaza kavuşarak, ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek başlamış olacağız. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında önemli parametrelerden biri akıllı cihaz TOGG. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı yeni inşa süreçleriyle Türkiye’ye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde armağan etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanımıza böyle bir vizyon çizdiği için teşekkür ediyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, aday tanıtım toplantısına Türkiye’nin gururu TOGG ile gelme imkanı bulduklarını söyledi. Türkiye’nin geldiği noktayı gösteren önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımıza böyle bir vizyon çizdiği için teşekkür ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın büyük bir sevgi gösterisi oldu. Ondan da büyük mutluluk duydum. Ülkemizin gururu TOGG şehrimize ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah yollarda daha sık görmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu millete yeter ki yol verilsin, destek verilsin"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, heyecanlı olduklarını belirterek, “Bu, ülkenin güçlü liderlerle nereye gelebildiğinin nihai bir ürünü. Bu millete yeter ki yol verilsin, destek verilsin. O zaman neler yapabildiğini bu dönemde çok daha net görüyoruz. Gerçekten milli bir aracımız. Bu akıllı aygıt şu anda yollarda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız ve ekibi gerçekten büyük fedakarlık yaptı. Firmanın en tepe yönetiminden en uç çalışanına kadar bir alın teriydi. Bu ülke insanının heyecanıydı. Bu heyecanı biz de yaşıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.