Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Doğuş Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki Ali Ukdem Camisi’nde teravih namazı kılan Başkan Uğur İbrahim Altay, Başkan Hasan Kılca ile İlçe Başkanı Mehmet Genç, namazın ardından mahalle sakinlerinin Ramazan’ını tebrik etti. Buluşmada Başkan Altay, Başkan Kılca ve Mehmet Genç, vatandaşların taleplerini dinledi ve bölge hakkında istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların ve tüm İslam aleminin Ramazanını tebrik ederek, “Her akşam farklı bir camide teravih buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu akşam da Karatay Belediye Başkanlarımız ve İlçe Başkanımızla birlikte Doğuş Mahallemizdeyiz. Bu buluşmalarımız sayesinde Ramazan ayının bereketine ve hemşehrilerimizin coşkusuna ortak oluyoruz. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan’ını bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Ramazan ayında sabrın, yardımlaşmanın ve akrabaya yardımın en güzel örneklerini birlikte yaşadıklarını kaydetti. Başkan Kılca, “Bu mübarek ayda sosyal dayanışma ve yardımlaşma büyük önem arz ediyor. Özellikle ihtiyaç sahiplerinin ve aile büyüklerimizin unutulmadığı bu güzel günlerde kurulan gönül sofraları ve birlikte kıldığımız Teravih Namazları, birliğimizi kardeşliğimiz daha da güçlendiriyor. Rabbim bizleri ve bütün İslam alemini bu manevi ortamlardan mahrum bırakmasın. Konyalı ve Karataylı hemşehrilerimiz başta olmak üzere ben de tüm İslam aleminin Ramazan’ını kutluyorum” dedi.

Programa AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı Mensupları, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile belediye meclisi üyeleri de katıldı.