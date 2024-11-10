Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından “Fenni Fırın” markasıyla şehre kazandırılan ekmek fabrikasının kaliteli ürünleri uygun fiyata vererek Konyalılardan ilgi gördüğünü söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nın kapasite artırım alanında incelemelerde bulundu.

Yoğun talep üzerine Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nda kapasitenin artırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, “Fenni Fırın Ekmek Fabrikamızda şu anda hijyenik şartlarda günlük 55 bin adet katkısız ve kaliteli ekmek üretimi yapıyoruz. Fabrikamızdaki ekmek üretim kapasitesini 150 bine çıkarmak için başlattığımız çalışmalarda artık sona geldik. İnşallah en kısa zamanda günlük üretim kapasitemizi artırarak hemşirelerimize uygun fiyatla kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın Ekmek Fabrikası, modern tesislerde ve hijyenik ortamda ürettiği katkısız ekmek çeşitlerini Konya merkezdeki satış noktalarında Konyalılara ulaştırıyor. Üretim kapasitesinin artırılması ile birlikte satış noktalarının sayısı da artacak.