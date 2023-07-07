Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Altay ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya’daki ilçe belediye başkanları birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Konya Milletvekillerini ziyaret ederek yeni yasama döneminde kolaylıklar diledi. Başkan Altay, İl Başkanı Angı, Konya milletvekilleri ve belediye başkanları daha sonra hep birlikte önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Uraloğlu ile Konya’nın ulaşım projeleri görüşüldü

Konya heyeti ile birlikte ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirilen Abdülkadir Uraloğlu’na da bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Altay, Konya’nın ulaşım projeleriyle ilgili istişarelerde bulunarak Bakan Uraloğlu’na yeni görevinde başarı dileklerini iletti. AK Parti Konya Milletvekilleri Meryem Göka, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’u da ziyaret etti. Konya heyeti, Ankara programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na da katıldı.

“Şehrimizi daha müreffeh yarınlara kavuşturmak en büyük hedefimizdir”

Konya milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Ankara’da bir dizi ziyarette bulunduklarını belirten Başkan Altay, “El ele verdik, ülkemizin Türkiye Yüzyılı hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir gayret ile çalışmaya devam ediyoruz. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla var gücümüzle çalışıp, şehrimizi daha müreffeh, daha güzel yarınlara kavuşturmak en büyük hedefimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza ve bize her zaman gönlünü açan Konyalı hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.