Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl ve bu yılın başlarında alımını yaptığı 127 otobüsün ardından 50 yeni otobüsü daha şehre kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konyalılara en iyi hizmeti verebilme adına şehrin her noktasında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Otobüsler Konya’da günlük 97 bin kilometre yol kat ediyor

Konya gibi birçok ülkeden büyük bir coğrafyada toplu ulaşımı aksatmadan sürdürdüklerini ve bunu uygun fiyatla yaptıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bunun yanında otobüs filomuzu da sürekli olarak yeni araçlarla güçlendiriyoruz. Konya’da her gün yaklaşık 400 bin hemşehrimiz toplu taşımayla seyahat ediyor. Bu sayının yaklaşık 135 bini raylı sistemle, 265 bini de otobüslerimiz vasıtasıyla hizmet alıyor. Konya coğrafyasının büyüklüğü aslında işimizin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi. Çünkü otobüslerle şehir içinde günlük 90 bin, merkez dışındaki ilçelerde 7 bin olmak üzere toplam 97 bin kilometre yol yapıyoruz” dedi.

Doğalgazlı ve hibrit 50 yeni otobüs geliyor

Öz kaynaklarla alımını yaptıkları 127 yeni otobüsün ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK desteğiyle 50 yeni otobüsün alımını daha yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu yıl içerisinde 30 solo, 20 körüklü olmak üzere 50 yerli üretim otobüsün daha alımını yapacağız. Bu otobüslerimizin ilk partisi olan 13 solo otobüsümüz, şehrimize geldi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından yakında hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Yeni gelen otobüslerimizin en önemli özellikliği; CNG (doğal gazlı) ve hibrit olması. Bu sayede hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz hem de yakıt tüketimini daha düşük seviyelere indiriyoruz. Yeni otobüslerimizin Konya’mız ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konya’da toplu ulaşım hizmeti veren Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler bir günde 97 bin kilometre yol kat ediyor. Bu da otobüslerin bir günde dünyanın çevresini yaklaşık 2.5 kez dolaşabileceği anlamına geliyor.