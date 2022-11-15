Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ’ye devredilen 2 buçuk milyon metrekarenin üzerindeki arsada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ’ye devredilen 2 buçuk milyon metrekarenin üzerindeki arsada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisini yaptığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması için yapılan yeni sanayi sitesinde incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi verdi. Konya için tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Eski Sanayi ve Karatay Sanayi olarak ifade ettiğimiz şehrimizin merkezinde kalmış alandaki sanayi yapılarının oluşturduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, esnafımıza yeni ve modern dükkanlar kazandırmak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz projede inşaat işlemlerine hızla devam ediyoruz. Burada 2 buçuk milyon metrekarenin üzerinde bir arsa Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ’ye devredildi. Bakanımız Murat Kurum’un talimatıyla TOKİ tarafından da inşaatlar yapılıyor. Şu anda 2 bin 650 dükkanın inşaatını gerçekleştiriyoruz. Ortalama olarak yüzde 30’e gelmiş durumdayız” diye konuştu.

"Türkiye’nin ilk ’sıfır atık’ sanayisini inşa ediyoruz"

Yeni Sanayi Sitesi’nin üç etabını da 2023 yılı sonunda tamamlamayı planladıklarını dile getiren Başkan Altay, “Böylece şehrin merkezinde kalmış sanayi sitesi buradaki modern alanlara kavuşmuş olacak. Esnafımız için yeni bir imkan oluşurken şehrimizi de büyük bir kirlilikten kurtarmış olacağız. Ayrıca bu büyük dönüşümle birlikte Türkiye’nin ilk ‘Sıfır Atık’ sanayisini de inşa ediyoruz. Böylece Türkiye’ye örnek bir sanayi inşa edilmiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.