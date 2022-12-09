Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Konya’da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bundan sonra hep birlikte çok daha güzel işler yapacaklarına inandığını ifade eden Başkan Altay, “Aynı azim ve kararlılıkla gönül coğrafyamızdaki belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi, bilgi birikimimizi paylaşması arzu ediyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin Konya’da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bundan sonra hep birlikte çok daha güzel işler yapacaklarına inandığını ifade eden Başkan Altay, “Aynı azim ve kararlılıkla gönül coğrafyamızdaki belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi, bilgi birikimimizi paylaşması arzu ediyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla TDBB Genel Kurulunu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

“İnşallah hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum”

Genel kurula bu kadar güçlü bir katılımın bundan sonra yapacakları işler için de kendilerini cesaretlendirdiğini vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “İnşallah hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. TDBB kurulduğu günden itibaren bölgesinde önemli işler yapmış, özellikle kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi, şehirlerimizdeki şehircilik anlayışının gelişmesi, kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çok önemli projeler hayata geçirmiştir. Pandemi döneminde her ne kadar yüz yüze görüşmeler olmasa da online olarak da eğitimlerimize devam ettik. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla gönül coğrafyamızdaki belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi, bilgi birikimimizi paylaşmayı arzu ediyoruz. Yeni yönetim kurulumuzla yüz yüze yaptığımız ilk toplantı bu. Onun için aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza ‘hoş geldiniz’ diyorum” dedi.

“Yeni hedeflerimizi bugünkü yönetim kurulu toplantımızda koyacağız”

Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’nın bundan sonra daha aktif bir şekilde hayatına devam edecek olmasının kendileri için de yeni bir heyecan oluşturduğunu aktaran Başkan Altay, “Biz de yeni hedeflerimizi inşallah bugünkü yönetim kurulu toplantımızda koyarak, yeni dönemde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle eğitim faaliyetlerinin artırılması, gençlikle ilgili çalışmaların yürütülmesi yeni dönem hedeflerimizden olacak” ifadelerini kullandı.

“Hazreti Mevlana öğretisinin tüm dünyaya yayılmasıyla ilgili yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz”

Konya’nın bugünlerde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığının altını çizen Uğur İbrahim Altay, “Şeb-i Arus haftasındayız. Hazreti Mevlana’nın ahirete irtihalinin 749. yılını Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde anıyoruz. Bu yıl da 7 Aralık’ta başladığımız programlar 17 Aralık’ta Şeb-i Arus töreniyle tamamlanmış olacak. Konya bugünlerde yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce misafir ağırlıyor. Hazreti Mevlana öğretisinin tüm dünyaya yayılmasıyla ilgili yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu yıl özellikle hedefimiz Şeb-i Arus’un 750. yılına hazırlık olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olduğu gibi Şeb-i Arus’un 750. yılı. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte 750. yılda hem ülkemizde hem dünyada önemli işler yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışacağız”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası organizasyonlarda görev alma konusunda çalışmalara devam ettiklerini de paylaşan Altay, “Haziran ayında TDBB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı tekrar bana tevdi ettiğiniz için tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda Güney Kore’de yapılan UCLG Dünya Konseyi’nde 2023-2024 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı Konya olarak üstlenmiş olacağız. Ayrıca Konya merkezli olarak kurduğumuz Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimiz de şu an itibariyle 15 ülkeden üyeyle uluslararası ilişkilerine devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi doğrultusunda ülkemizin temsilinin artırılması, uluslararası camiada Türkiye’nin belediyecilik anlayışının tanıtılması, Türk dünyasının sesinin daha fazla duyulmasıyla ilgili bundan sonra da çalışmaya gayret edeceğiz. Tüm katılımcı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü belediyecilik her zaman yoğundur. Burada bulunan herkesin Türk dünyasına katkı sunmak için hazır bulunuyor olması mutluluğumuzu artırıyor. Yönetim kurulu toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak tarafından faaliyet raporunun okumasının ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıya TDBB Yönetim Kurulu üyeleri; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tağiyev, Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Batbold Sundui, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü Agron Haxhimali, Kuzey Makedonya Tetova (Kalkandelen) Belediye Başkanı Bilal Kasami, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.