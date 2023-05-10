Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi envanterine alınan Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u merkez Meram İlçe Belediyesi önünde bu kez gençlerle buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Meram Belediyesi önünde düzenlenen TOGG buluşmasında gençlerin coşkusuna ortak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alana Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un kullandığı TOGG ile geldi.

“Millet olarak başaramayacağımız bir şey olmadığının göstergesi işte bu araç”

Gençlerin büyük coşkusuyla karşılanan Başkan Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi açısından yerli ve milli araç TOGG’u makam aracı olarak kullandıklarını söyledi. Türkiye’nin geldiği noktanın en güzel işaretlerinden birinin TOGG olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu aslında arabadan öte bir şey. Çünkü artık millet olarak başaramayacağımız bir şey olmadığının göstergesi bu araç. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlılığı; Türk insanının, mühendislerinin, işçisinin gayreti, beş kahramanın ortaya koyduğu sermaye ile bugün gördüğünüz araç bizlerle birlikte. Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Gençlerimizin bundan çok daha iyisini yapacağına inanıyoruz. Çünkü Türkiye Yüzyılı başlamış olacak ve çok daha güzel günler bizi bekleyecek” şeklinde konuştu.

“Bunların hepsi gerçek”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise “İHA, SİHA, onların inip kalkabileceği TCG Anadolu gemimiz. TOGG da zaten burada hemen yanı başımızda. Bunların hepsi gerçek ve hiçbiri maket değil. Hepsi şu anda kullanılıyor. Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapıyorsunuz ve dünyadaki bu işi yapanlarla aynı ayarda hatta çoğundan daha üstün yapıyorsunuz. İlki böyleyse arkasından ne gelecek ben de merakla bekliyorum. Milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

TOGG’a büyük ilgi gösteren gençler ise Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracını yakından görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Programa AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Muhammed Zeren ve Hümeyra Saçkesen ile AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da katıldı.