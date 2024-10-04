Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, kazandığı ödüllerle 2024 TEKNOFEST Adana’ya damga vurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Teknoloji Hamlesi’ne öncülük eden TEKNOFEST’in, hem bilim ve teknoloji alanında hem de yarınların buluşçuların yetişmesi konusunda Türkiye’ye önemli katkı sağladığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu’nun da bu amaç doğrultusunda kurulduğunu belirten Başkan Altay, “Kapsül Teknoloji Platformu’muzun desteklediği takımlardan 44’ü finale kalarak büyük bir başarı elde etti. TEKNOFEST Adana’da finalde yarışan bu takımlarımızdan 7’si, toplamda 9 ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Takımlarımızın, gençlerimizin elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Bu başarılar, Kapsül’ün genç yeteneklere sunduğu imkanların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ödül alan gençlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kapsül’den 7 takım 9 ödül aldı

Kapsül Teknoloji Platformu, TEKNOFEST Adana’da 46 kategoride 44 finalistiyle yarışarak önemli bir başarıya imza attı. Çeşitli kategorilerde yarışan Kapsül’den 7 takım, 9 ödül aldı. TEKNOFEST Adana’da final yarışmasında ödül alan Kapsül takımları şu şekilde:

“Sancaktar Takımı, İnsansız Hava Araçları kategorisinde birincilik, danışman ve TUSAŞ ödülleri; Kapsül MSR takımı, Pardus Hata Yakalama kategorisinde birincilik ödülü; Synbiochem Takımı, Biyoteknoloji İnovasyon kategorisinde ikincilik ödülü; Albatros Takımı, Pardus Hata Yakalama kategorisinde üçüncülük ödülü; Centauri Takımı, Sağlıkta Yapay Zeka kategorisinde En İyi Sunum Ödülü; Ai Lab/NPC-AI Takımı, Ulaşımda Yapay Zeka kategorisinde Yenilikçi Yazılım Ödülü; K-Tek Fly Takımı, Uçan Araba Simülasyon kategorisinde En İyi Takım Ruhu ödülünü kazandı.

2024 TEKNOFEST Adana’da, R1 birinci stantta yer alarak ziyaretçilerini ağırlayan Kapsül Teknoloji Platformu, teknolojik gelişimlerine katkı sunan projelerini sergiledi.