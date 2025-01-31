Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek Lego Temalı BrickZone Sergi Alanı’ndaki etkinliklere katılan çocuklarla bir araya geldi.

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin yarıyıl tatilinde de yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırladığını belirten Başkan Altay, “Bir taraftan Bilim Merkezi’mizi geliştirmeye çalışırken bir taraftan da çocukların deneyimler elde edebileceği alanlar oluşturuyoruz. Bu lego alanımızı yeni açtık. Bin metrekarelik alanda çocukların deneyle uğraşabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri, lego dünyasına başlangıç yapacağımız bir alan oluşturduk. Ayrıca dijital bölümlerimizle de çocuklar yapmış olduğu legoları dijital alana aktarıyor. Çok yoğun bir ilgi var” diye konuştu.

Tüm Konyalıları Bilim Merkezine davet etti

Konya Bilim Merkezi’nin her geçen gün kendini yenileyerek, görevine devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Burada temel amacımız çocukların bilimle tanışmaları, kendilerini geliştirmesi ve gelecekte ülkemize yararlı bilim insanları olmalarını sağlamak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle şehir dışından, komşu şehirlerimizden çokça ziyaretçi alıyoruz. Tüm Konyalıları Bilim Merkezi’mizde yeni açtığımız lego alanına ve diğer alanlarımıza çocuklarıyla güzel vakit geçirmeleri için davet ediyorum. Tatil, Bilim Merkezi ile çok güzel” değerlendirmesinde bulundu.

Lego etkinlikleri, 2 Şubat tarihine kadar Konya Bilim Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.