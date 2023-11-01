Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tarım şehri, tarımın başkenti olduğumuzu her platforma vurgulamaya çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya Ticaret Borsası (KTB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılışını gerçekleştiren KTB Meclis Başkanı Mehmet Büyükalim, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı meclis toplantısında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de, birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet ve bereketin olduğunu belirterek, Konya’da tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Çevik, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) dönem başkanlığını devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek başarılar diledi. Borsa’nın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Hüseyin Çevik, “Konya Ticaret Borsası, II. Abdülhamit Han döneminde 1907 tarihinde açılmıştır. Anadolu’da kurulan ilk borsalardan biri olarak 116 yıllık köklü geçmişiyle tarımsal üretim ve ticaretine değer katmayı sürdürmektedir. Tarım, gıda ve hayvancılığa yönelik sektörel komiteleri, bin 300’e yakın üyesi, tarımsal ticarete rekabetçilik, şeffaflık, derinlik katan Elektronik Satış Salonu, bağlı ortaklıkları, akredite laboratuvarı, lisanslı depo yatırımları, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminde ticaret borsaları içinde birinci olarak A seviye akredite borsa özelliği ve sosyal projeleriyle etkin bir konumdadır. Gelinen süreçte Borsamız, dünyadaki tarımsal faaliyetleri yakından takip ederek tarımsal ticareti belli bir standarda kavuşturmaya çalışmakta, tarımsal ürün ve emtialar üzerine düzenlenmiş finansal piyasalar açısından etkin bir noktada hizmet vermektedir” dedi.

“Konya adına büyük bir prestij oldu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı gibi önemli bir görevi üstleniyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Dünyada barışın, huzurun, kardeşliğin sağlanması için yoğun bir gayret içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan Altay, “UCLG Dünya Konseyi kapsamında dünyanın 50 farklı ülkesinden 400’e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisini Konya’da ağırladık. Konya’nın ne kadar sakin ve ne kadar temiz bir şehir olduğunu vurguladılar. Biz de kendilerine ‘Konyalılar kirletmiyorlar, şehirlerini temiz tutuyorlar’ diyoruz. Onun için Konya adına büyük bir prestij oldu. Bu güzel ifadeler marka şehrimizin başarısının bir göstergesidir” dedi.

“Tarım şehri, tarımın başkentiyiz”

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğünü hatırlatan Başkan Altay, “Bu birliğin içinde borsamız ve odalarımız da var. Tarım şehri, tarımın başkenti olduğumuzu her platforma vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü Tarım Şehirleri Birliği’nin merkezi burada. Büyükşehir Yasası ile birlikte tarımsal konularda da üreticilerimize daha fazla destek olmaya başladık. Çünkü ciddi bir çiftçi kesimimiz var. Tarımsal üretimin, gıdanın önemi pandemiyle birlikte dünyada daha iyi anlaşıldı. Bu bilinçle ürün çeşitliliğinin arttırılması noktasında faaliyetler yürütüyoruz, üreticilerimize örnek oluyoruz. Eğitim faaliyetleriyle birlikte tarım ürünlerimizi markalaştırma yolunda yoğun bir çalışma içindeyiz. Bunun için Bilim Merkezi’nin yanında Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşa ediyoruz. Şehrimize gelen ve giden insanların, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlere ulaşması noktasında önemli bir merkez olacak. 90’a yakın kadın kooperatifi ile bir ön görüşme gerçekleştirdik. ‘Ürettiğin değil sattığın senindir’ anlayışıyla ürünlerimizin pazarlanmasına ve markalaşmasına katkı sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Belediyecilik çalışmalarında istişareye büyük önem verdiklerini belirten Başkan Altay, iş dünyası ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Konya iş dünyamız üretim, yatırım, istihdam, ihracat hedefiyle şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine değer katmakta. Bu anlamda beklentileri ve önerileri bizim için önemli. Konya hepimizin şehri. Onun için her yapılanın ne kadar kıymetli olduğunu ve şehrimizin ne kadar geleceğe taşıdığının farkındayız. İş dünyamızla da iş birliği içinde inşallah daha iyi şeyler yapacağız” diye konuştu.

Başkan Altay, konuşmasının devamında yeni dönem projeleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve Meclis Başkanı Mehmet Büyükalim toplantının ardından Başkan Altay’a çini tablo hediye etti.