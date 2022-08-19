Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçede eksikliği hissedilen sürücü kursunun açılışını yaptı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçede eksikliği hissedilen sürücü kursunun açılışını yaptı.

Başkan Erçetin Altay, açılışı yapılan Özel Arpaçay Halk Sürücü Kursu’nun ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Arpaçay’da önemli bir esikliği giderdiklerini ifade eden kurs Kurucu Müdürü Murat Erben, “İlçemize hizmet için aylık 48 kişilik kontenjanımız ile genç, profesyonel ve uzman bir kadro tarafından verilen eğitim “bilinçli sürücüler” yetiştirmek amacına hizmet etmekte ve bu amaç ışığında hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamaktadır. Teorik ders sınıfları teknolojinin gerektirdiği tüm araç ve gereçlerle donatılmıştır. Trafik İlkyardım motor derslerini içeren animasyon destekli dersler sayesinde yüzde 100 başarı felsefesi ile yola çıktık. Milli eğitim bakanlığının denetim ve gözetimi altında hizmete başlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Açılışı yapılan sürücü kursu daha sonra katılımcılar tarafından gezildi.