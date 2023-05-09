Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında toplandı.

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Mayıs ayı toplantısında şehir genelinde yaptıkları çalışmaları ve gündemi değerlendirdikten sonra Sudan iç savaşına değindi. Başkan Altay, “15 Nisan’dan bu yana Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmaları endişeyle takip ediyoruz. Kardeş şehrimiz El Gadarif’te ve Sudan’da yaşayan sivillerin zarar görmemesi için tarafları sorunlarını müzakere yoluyla çözmeye davet ediyoruz. İnsani ateşkesin derhal ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere ve kardeş şehrimiz El Gadarif vatandaşlarına insani yardım sağlamaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi, dost ve kardeş ülke Sudan ve kardeş şehrimiz El Gadarif’in yanında yer almaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.