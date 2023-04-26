Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren ilçelerde eksikleri tamamlamaya devam ettiklerini kaydederek, “Her yıl yeni bir şey yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkemize yeni hizmetler kazandırıyor, biz de şehrimize yeni hizmetler kazandırıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim’de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Taşkent’te ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Adabalı, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül ile ilçe başkanlığında partililerle görüşerek istişarelerde bulundu. Ardından ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı ile de bir araya geldi. Taşkent’ten sonra Hadim’e geçen Başkan Altay, burada da öncelikle AK Parti İlçe Teşkilatı’nda parti üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 1 ayda doğalgazdan TCG Anadolu’ya, TOGG’dan Kızıl Elma’ya kadar birçok eserin müjdesini verdiğini anlatan Başkan Altay, “Biz eser siyaseti yapıyoruz çünkü. Cumhurbaşkanımız ülkemize yeni hizmetler kazandırıyor, biz de şehrimize yeni hizmetler kazandırıyoruz ama bu seçimde konu; eserden, işten daha önemli bir hale geldi. Cumhurbaşkanımızın ‘tek bayrak’, ‘tek devlet’, ‘tek vatan’, ‘tek millet’ sloganının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Onun için sandığa giderken bu duygularla gitmemiz lazım” diye konuştu.

“İlçelerimizde eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren ilçelerde eksikleri tamamlamaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Her yıl yeni bir şey yapıyoruz. Altyapı eksiklerini gideriyoruz. Verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Birlik beraberliğimiz olduğu sürece, Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

İlçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Altay’a Hadim ziyaretinde; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Adabalı, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar eşlik etti.