Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Aydınlıkevler Bilgehanesinin inşaat çalışmaları son aşamaya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Aydınlıkevler Bilgehanesinin inşaat çalışmaları son aşamaya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Aydınlıkevler Bilgehanesinde yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Atabey Gençlik Projesi” çatısı altında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmet veren Bilgehanelerin yeni şubeleriyle her geçen büyümeye devam ettiğini belirterek, Konya’nın yeni bir Bilgehaneye daha kavuştuğunu söyledi. Bu istikamette Aydınlıkevler Bilgehanesinin bölgedeki eski otobüs hareket merkezinin bulunduğu alanda yapımının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Artık bir marka haline gelen Bilgehanelerimizle amacımız yarınlarımızı inşa edecek yavrularımızın hem akademik hem de milli-manevi değerler ışığında ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Bu hedefe hizmet etmesi için inşa ettiğimiz Aydınlıkevler Bilgehanemiz de tamamlanma aşamasına geldi. Bilgehanenin zemin katında postane ve emekliler lokali de bulanacak. Şehrimize güzel ve faydalı bir tesis daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Bilgehanemiz inşallah kısa süre sonra öğrencilerimize ve şehrimize hizmet etmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak Aydınlıkevler Bilgehanesi 23 milyon liraya mal olacak.