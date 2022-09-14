Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haftası çerçevesinde Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) bağlı merkezdeki ve ilçelerdeki oda başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haftası çerçevesinde Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) bağlı merkezdeki ve ilçelerdeki oda başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen 12. Esnaf İstişare Programında konuşan Başkan Altay, üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala esnaf kültürünün yaşadığı bir şehirde hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, istişare toplantılarının esnafın yarınlarının çok daha iyi olmasına vesile olmasını diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman maddi-manevi ellerinden geldiğince esnafa destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Dökme suyla değirmen dönmez. İlla ki dükkanın açık, esnafın işinin başında olması gerekir. Onun için bugünleri yaşadığımız için çok mutluyuz. Rabbim bizleri bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın. Memleketimize sağlık selamet versin. Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte sadece merkezde değil, tüm ilçelerimize hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Konya’nın 42 bin kilometrekarelik coğrafyasında Büyükşehir olarak sorumluluk alanımızdaki işlerle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz ilçelerde esnafımızla da buluşuyoruz. Oda başkanlarımızın şahsında esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

“Canlı sosyal hayat esnafımızın yüzünü güldürüyor”

Ticaretin canlanması için çok büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Özellikle Konya’nın ulusal ve uluslararası arenada temsil edilmesi ve tanıtılmasıyla ilgili çok yoğun bir çaba içindeyiz. Konya’mızın sosyal hayatını canlandırarak hem esnafımızın gelirine katkı sağlıyor hem de şehrimizin tanıtımını yapıyoruz. Şehrin tanıtımı; sanayi, üretim ve istihdama katkı sağlıyor. Konya’mızın yurt dışında da isim bilinirliğini artırıcı çalışmalarımız var. Komşu illerimizden hafta sonu Konya’mızı ziyarete gelenlerin sayısı artıyor. Canlı sosyal hayat esnafımızın da yüzünü güldürüyor” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları etkinliklerle amaçlarının özellikle bölge illerin Konya’ya gelmesini sağlamak olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya’nın özellikle hafta sonlarında bir cazibe merkezi olması için çalışıyoruz. İnşallah bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Konya sadece Konyalıların bildiği bir kültür olmaktan öte Çatalhöyük’ten itibaren 10 bin yıldır birikimlerini ortaya koymuş bir şehir ve bu birikimlerimizi insanlığa anlatmamız lazım. Konya dışından gelenlerin şehrimizle ilgili düşünceleri de hepimizi mutlu ediyor. Çalışma aşkımızı artırıyor” dedi.

Konya’da özellikle çalışan gençlerle ilgili yaptıkları faaliyetlerin Türkiye’ye örnek olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Altay, “Çünkü gençlik faaliyetleri sadece öğrenciler için yapılan faaliyetler değil. Özellikle üreten gençlere sahip çıkılması, onların toplum içinde yeterli değeri alması çok kıymetli ve önemli. Çünkü bunlar şehrimizde istihdama, üretime katkı sağlıyorlar. Şehirdeki ticaretin canlanmasına katkı sağlıyorlar. Onun için çalışan gençlikle ilgili faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz” cümlelerini kullandı.

“Her ilçenin potansiyelini tekrar harekete geçirmeyi arzu ediyoruz”

Konya merkezde artık bir turizm potansiyeline ulaşıldığını, bundan sonraki süreçte yavaş yavaş ilçelere doğru hareket etmek istediklerini vurgulayan Başkan Altay, “Her ilçenin potansiyelini tekrar harekete geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçilerimiz de esnaflarımız. Gelen insanları buradan memnun göndermemiz lazım. Esnaf birliklerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizimle dayanışma içinde olmasını arzu ediyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantıya katılan KONESOB Başkanı Muharrem Kabaracak ile 31 ilçeden katılan esnaf odaları başkanları ise düzenlenen toplantı nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür etti.