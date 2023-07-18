Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı’nın yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sedirler Köprülü Kavşağı çalışmalarını yerinde inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı. Konya trafiği için önemli işlerden biri olan Sedirler Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaların kesintisiz devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, “226 milyon bedelle ihale ettiğimiz işte, fore kazıkların çalışma işlemini tamamlamak üzereyiz. Hafriyatı tamamladıktan sonra inşallah en kısa sürede asfalt işlemine girerek Ekim ayında en azından alttan trafiği vererek şehrimizin trafiğinde önemli bir rahatlık oluşturmayı planlıyoruz. Çevre yolu üzerinde köprülü kavşak manasında trafiğin en yoğun olduğu alanda bulunan Sedirler Kavşağı’ndaki çalışmamızla birlikte Konya trafiği için önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu.

“Yeni alt geçitler için hazırlıklarımızı tamamlandık”

Sedirler Kavşağı’nda trafiği aksatmadan kesintisiz akışı sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Hemşerilerime gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak Konya’mıza yeni bir köprülü kavşağı daha kazandırmış olacağız. Bununla birlikte Taş Köprü Alt Geçidi’nde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yeni alt geçitler için de hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Konya’nın şehir içindeki trafiği rahatlatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.