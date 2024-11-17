Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ve üreticiye yönelik fidan ve fide desteğini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımın merkezi olan Konya’da tarımsal üretimin artırılmasının ve çiftçilerin desteklenmesinin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Çiftçilerin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla her yıl olduğu gibi 2025 yılında da tarımsal desteklemelerin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Altay, “Amacımız vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak. Bu kapsamda 31 ilçemizdeki çiftçilerimize farklı destekler sağlıyoruz” dedi.

"Antep fıstığı yetiştiriciliğini destekliyoruz"

Mikro klimaya sahip pilot bölge olarak belirledikleri Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerindeki üreticilere yüzde 50 hibe destekli, aşılı Antep Fıstığı fidanı desteğinde bulunduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Yaptığımız desteklerde, getirisi yüksek ve çok su istemeyen ürünlere önem veriyoruz. Özellikle arazi varlığının kısıtlı ve parçalı olduğu bölgelerde alternatif gelir kaynaklarından biri olan Antep fıstığı yetiştiriciliği üzerinde önemle duruyoruz. Bu bölgelerimizde su tasarrufu sağlayıp birim alandan yüksek gelir getirisi ile bölge ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Başkan Altay’a teşekkür

Projeye ilgi gösteren çiftçiler de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek çiftçi dostu olan Başkan Altay’a teşekkürlerini iletti. Aşılı tüplü fidanlarla bahçe tesisinin önem kazanmaya başladığı son yıllarda, yabani olarak yetişen menengiç ağaçlarının aşılanması ile Antep fıstığı ağaçlarının yetiştiriciliği yapılabiliyor.