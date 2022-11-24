Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yarışmalarda dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri ile Kudüs Çalışma Grubu’na katılarak başarılı olan üniversite öğrencileri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Kudüs gezisi ile ödüllendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yarışmalarda dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri ile Kudüs Çalışma Grubu’na katılarak başarılı olan üniversite öğrencileri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Kudüs gezisi ile ödüllendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği yarışmalarda dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri ile Kudüs Çalışma Grubu’na katılarak başarılı olan üniversite öğrencilerini Kudüs gezisi ile ödüllendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yarışmalarda derece elde eden öğrencilere Kudüs gezisi sözü vermesi üzerine öğrenciler Kudüs’ü görmenin heyecanını yaşadı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kubbet-üs Sahra, Zeytin Dağı ile Peygamber ve sahabe mezarlarının ziyaret edildiği gezide; tarihi El-Halil, Eriha ve Yafa şehirleri ile Lut Gölü’nü görme fırsatı da bulan öğrenciler gezi sayesinde Filistin bölgesinin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin milli-manevi değerlerle yetişmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

“Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” diyerek liseli gençleri günü birlik İstanbul’a götürdüklerini anımsatan Başkan Altay, “Bu kez de daha önce söz verdiğimiz gibi 31 ilçedeki öğrencileri kapsayan Haydi Bil, Haydi Konuş, Haydi Pişir ve Haydi Oyna Bakalım Yarışmaları ile Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerimizi Kudüs gezisi ile ödüllendirdik. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı yakından gören gençler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Her Müslümanın bu kutsal beldeyi görmesi gerekiyor. Biz de gençlerimizin manevi yönden bilinçlenmesi ve Kudüs davasına sahip çıkması için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Geziye katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

İlk defa Kudüs’ü görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler ise çok farklı duygular içerisinde olduklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.