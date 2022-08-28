Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya GastroFest’i 1-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan önemli şeflerin katılımıyla gerçekleşeceklerini belirterek, tüm lezzet tutkunlarını Konya’ya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya GastroFest’i 1-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan önemli şeflerin katılımıyla gerçekleşeceklerini belirterek, tüm lezzet tutkunlarını Konya’ya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Konya GastroFest için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl ikincisi düzenlenecek Konya GastroFest’in yine yoğun katılımla gerçekleştirileceğini belirtti. Turizmin önemli destinasyonlarından birisi haline gelen gastronominin, Türkiye’de son dönemlerde hızla yükseldiğini ifade ederek, bu manada Konya yemek kültürünün tanıtılması adına önemli faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya’da Yemek Bir Medeniyettir’ düsturuyla Konya mutfağının özgün değerlerini ve sofra kültürünü tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Zengin mutfak mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla düzenleyeceğimiz festivalimizde Konya’nın coğrafi ürünlerinin tanıtımı yapılacak, yerel şef ve aşçılarımızın lezzetleri misafirlerimize tattırılacak. Türkiye’den ve dünyadan önemli şeflerin katılacağı bu festivalimize tüm lezzet tutkunlarını davet ediyorum” dedi.

Festival, 1 Eylül Perşembe günü saat 14.00’de Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesi’nden dua ile festival alanına getirilen tuzun Toyga Çorbasına eklenmesiyle başlayacak. 4 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek Konya GastroFest’te yüzlerce lezzetin yanında; paneller, söyleşiler, yarışmalar, müzik dinletileri, workshoplar yapılacak, çocuklar için özel alanlar oluşturulacak.