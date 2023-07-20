Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin birlikte yürüttüğü projede Saraçoğlu Mahallesindeki 7 milyon metrekarelik alanda ekilen ürünlerin hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte buğday hasadına katılarak, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle Konya’da tarımsal üretime önemli bir katkı sağladıklarını ifade etti. Konya’nın bir tarım şehri olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Saraçoğlu Mahallemizde 7 milyon metrekarelik alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun 3 milyon metrekaresinde kuraklığa dayanıklı 4 çeşit buğday üretimi gerçekleştirdik. Burada bir taraftan atıl arazilerin tarıma kazandırılmasını sağlanırken bir taraftan da hiç sulama yapmadan susuz tarımla özellikle yerli 4 tohumun istatiksel verisini ortaya çıkarmış oluyoruz” diye konuştu.

“Elde edeceğimiz verileri tüm Türkiye ve dünya ile paylaşacağız”

Başkan Altay, Konya’da özellikle kurak iklimlerde yerli tohumun geliştirilmesiyle ilgili bir çaba sarf ettiklerini belirterek, “Burada 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda nohut ekimi, 2,5 milyon metrekarelik alanda da yeril ve milli tohumluk patates üretimi gerçekleştiriyoruz. İnşallah 7 milyon metrekare ekim alanımızı gelecek yıl 10 milyon metrekareye çıkarmakla ilgili bir çabamız var. Burada temel hedef atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla beraber Konya tarımına AR-GE çalışması yaparak ileride iklim değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili bir veri ortaya çıkarmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karatay Belediyemizle beraber projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Konya bir tarım şehri, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak burada yaptığımız çalışmaların sonucunda elde edeceğimiz verileri de tüm Türkiye ve dünyayla da paylaşma imkanına kavuşmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Hedefimiz Konya çiftçisine ve Türkiye tarımına katkı sunmak”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da tarım alanında yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Tarımın merkezi, tarım şehri Konya’da belediyeler olarak büyükşehir belediyemizle beraber tarımsal üretim yapıyoruz. Ekim yapılan alan, atıl arazilerden oluşan büyük bir alandı. Bu alanı tarımsal üretime dönüştürmüş olduk. Büyükşehir belediyemizle burada 7 milyon metrekarelik alanda tarımsal üretim gerçekleştirildi. Ekimde beraberdik, hasadını da beraber yapıyoruz. Burada önemli olan AR-GE çalışmalarını yürütmek, tarımsal üretimle beraber susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetişmesini sağlayarak Konya çiftçisine, Türkiye tarımına katkı sunmak. Bu anlamda büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.