Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her şeyin en güzelini hak ettiğini kaydederek, “Burada bize verilen görev de Konya’yı çok daha güzel yarınlara hazırlamak. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Konya her zaman çok yüksek destek verdi. Biz de bu desteğin karşılığını ortaya koymak adına gayret ediyoruz” dedi.

Başkan Altay, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde düzenlenen bayramlaşma programında Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda tüm belediye çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem felaketleri dolayısıyla buruk bir bayramın geride kaldığını belirtti.

“Yaraları sarmak adına tüm Türkiye seferber oldu”

Türkiye’nin 6 Şubat sabahında büyük bir felakete uyandığını ifade eden Başkan Altay, “Ülkemizin 11 şehrini etkileyen deprem bundan sonraki hayatımızın önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak adına tüm Türkiye seferber oldu. Bu seferberliklerin en başında gelen şehirlerden birisi Konya. Depremin ilk anından itibaren sabah ilk yola çıkan, bize görevlendirilen Hatay’a ilk ulaşan ve orada yaraları sarmak için çok yoğun bir çaba sarf eden şehir olduk elhamdülillah” diye konuştu.

“Hatay’da hep birlikte Konya’yı en güzel şekilde temsil ettik”

Deprem bölgesinde arama-kurtarmadan altyapıya, içme suyu temininden gıda yardımlarına, konteyner kent yapımından mobil tırlara, ekmek fırınlarından Ramazan etkinliklerine kadar Konya’nın Hatay’da adından en çok söz ettiren şehir olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Taraflı tarafsız hatta karşı taraftan insanların bile takdir ettiği bir başarı oluşturduk. Bu başarıda bugüne kadar görevlendirdiğimiz 3 bin 369 arkadaşımızın, 968 aracımızın ve görevlendirilmediği halde Konya’dan görevlendirilen arkadaşların eksiğini tamamlamak için büyük bir gayretle çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımın çok büyük bir emeği var. Rabbime bana sizin gibi çalışma arkadaşları verdiği için sonsuz şükrediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hep birlikte Konya’yı en güzel şekilde temsil ettik. Aslında göreve geldiğimiz günden itibaren anlatmaya çalıştığımız ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışının sahada nasıl temayüz ettiğini tüm Türkiye görmüş oldu” ifadelerini kullandı.

İlçeleriyle birlikte kalkınmış bir Konya

Bir taraftan da Konya’daki işlerin tamamlanmasıyla ilgili yoğun şekilde çalıştıklarını, önümüzdeki süreçte üzerinde çok emek verdikleri bazı işlerin temelini atacaklarını, bazılarının da açılışını yapacaklarını vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti:

“Bununla birlikte merkezin dışındaki 28 ilçede de hem KOSKİ hem Büyükşehir Belediyesi olarak önemli işleri hayata geçirdik. Kırsalda üç temel önceliğimiz var. Birincisi, altyapısı tamamlanmış ilçeler. Bu ilçelerde yoğun bir şekilde su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi gibi altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İkincisi, sosyal tesislerle donatılmış ilçeler. Bugün Yalıhüyük’te şehir konağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm ilçelerimizde şehir konağı yapmak için çaba sarf ediyoruz. Böylece ilçelerimizde sosyal hayatın canlanmasını arzu ediyoruz. Üçüncüsü de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması. Bununla ilgili tarımsal destekleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”

“Artık Konya’nın en büyük önceliği kentsel dönüşüm”

Depremle birlikte belediye hizmetlerinde önceliklerinin değiştiğine, artık tüm şehirlerde olduğu gibi Konya’nın da en büyük önceliğinin kentsel dönüşüm çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Hem merkezde hem ilçelerimizde bundan sonra da kentsel dönüşüm çalışmaları en büyük önceliğimiz olacak. Yeni dönemle birlikte kentsel dönüşüm faaliyetlerimiz, Dar-ül Mülk Projemiz, ulaşım ve altyapı projelerimiz olacak. Yeni işlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunları da en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmayı arzu ediyoruz. İnşallah bize verilen süreçte, söz verdiğimiz bütün işleri yapmak için sizlerle de birlikte yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Konya her şeyin en güzelini hak ediyor. Konya Selçuklu’nun Dar-ül Mülkü. Konya 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirmiş dünyanın ender yerleşim yerlerinden birisi. Burada bize verilen görev de Konya’yı çok daha güzel yarınlara hazırlamak. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Konya her zaman çok yüksek destek verdi. Biz de bu desteğin karşılığını ortaya koymak adına gayret ediyoruz” dedi.

“Konyalılara layık olmak için çalışıyoruz”

“Bizler Konyalılara layık olmak için, onların bize verdiği desteği yerine getirmek için çabalarken onların desteği de her geçen gün artıyor” diyerek sözlerine devam eden Başkan Altay, “Konya, 20 yılda çok önemle kazanımlar elde etti. Hızlı treninden, duble yollarına, sosyal tesislerden yeni stadyuma, parklardan çocuk oyun alanlarına kadar birçok güzel eser kazandırdık. Bir taraftan da milletimizin gururu olan TOGG gibi, Kızıl Elma gibi, TCG Anadolu gibi, Altay Tankı gibi önemli işleri hayata geçiriyoruz. Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaz sadece ekonomik olarak bizi rahatlatmayacak. Türkiye’nin tam bağımsız bir ülke olması önünde önemli bir adımını atmış olacağız. Tüm bunlara baktığınızda Türkiye, sadece bölgesinde değil tüm dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. İnşallah 14 Mayıs’ta da Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde görevine seçerek, Konyalılar olarak görevimizi yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yılı geride bıraktıklarını ve birlik beraberliğin en yüksek olduğu, çalışma azminin en yüksek olduğu bir dönem yaşadıklarını belirten Başkan Altay, “Onun için ben tekrar hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah iyi günlerde şehrimize birlikte hizmet etmeye devam edelim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.