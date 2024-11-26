Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyaspor’un yeni Kayacık Tesisleri’nin inşaatını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor’un yalnızca Konya’nın değil, Türkiye’nin önemli spor kulüplerinden biri olduğunu ifade ederek, şehrin gururu olan yeşil beyazlı takımın başarılarına destek olmanın Konya’nın ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Konyaspor’a kazandırmak için yola çıktıkları yeni Kayacık Tesisleri’nde inşaat çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “İnşa ettiğimiz bu modern tesis, hem sporcularımızın hem de teknik ekibimizin en iyi şartlarda çalışmasını sağlamak için tasarlandı. Burada sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da güçlü bir Konyaspor inşa edilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Teknik direktör ve sportif direktör odalarından özel sporcu odalarına, düşük yer çekimli koşu alanından fitness salonuna kadar, futbolun gerektirdiği her türlü donanımı bu tesiste bir araya getirdik. Yapımını tamamladığımız tesisi, çevre düzenleme çalışmalarını da en kısa sürede bitirerek kulübümüze teslim edeceğiz” diye konuştu.

Konya’nın spor altyapısına böyle bir eser kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Altay, “Bu modern tesisin Konyaspor’un gelecekteki başarılarına bir zemin oluşturacağına inanıyorum. Bizler, her zaman Konyaspor’umuzun yanında olmaya, onun gelişimine destek vermeye devam edeceğiz. Yeni tesisimizin takımımıza, Konya’mıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tesisin yanına daha önce iki yeni çim saha da yaparak Konyaspor’un hizmetine sunmuştu.