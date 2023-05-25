Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandıracağı Karatay Bilgehanesi ve Lise Medeniyet Akademisi kısa süre sonra hizmete açılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 31 ilçesiyle birlikte topyekün kalkınması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, bu kalkınma hamlesinde yarınların teminatı çocukların ve gençlerin hem akademik hem de milli-manevi yönden gelişiminin önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etti. Konya merkezde ve ilçelerde 20 Bilgehane ve 5 Lise Medeniyet Akademisinin hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Altay, bu çerçevede Konya’ya yeni bir Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) daha kazandırmak üzere olduklarını kaydederek, “Konya’mızın yeni markaları haline gelen Bilgehanelerimiz ve LİMA’larımız her geçen gün büyümeye devam ediyor. Büyük Sinan Mahallemize kazandıracağımız bodrum artı dört kattan oluşan Karatay Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademimizin inşaatını büyük oranda tamamladık. İnşallah kısa süre sonra hizmete açacağız. Özellikle öğrencilerimize, gençlerimize hizmet etmekten, onların gelişimine katkıda bulunmaktan büyük keyif alıyoruz. Günlük bedelle 25 milyon 250 bin liraya mal olan yeni tesisimizin bölgemize, şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.