Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla Konya’nın en büyük millet bahçesi olacak Ereğli Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah 2023’ün bahar aylarından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak işletmesini devralıp bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla Konya’nın en büyük millet bahçesi olacak Ereğli Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah 2023’ün bahar aylarından itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak işletmesini devralıp bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Konya’nın en büyük millet bahçesi Ereğli’de yükseliyor. Ereğli Millet Bahçesi inşaatında incelemeler gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehirlere kazandırdığı yeni vizyonun millet bahçeleri olduğunu ifade etti. Yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alanda Türkiye’ye yakışır bir millet bahçesinin inşaatının Ereğli’de hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a tüm Konyalılar ve Ereğlililer adına teşekkür ediyorum. Millet bahçemizde; yürüyüş yolları, kameriyeler, spor alanları, çocuk oyun alanları, kafeterya ve kitap kafeden oluşan bir kompleks inşa ediliyor. İnşallah 2023’ün bahar aylarından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi olarak işletmesini devralıp bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ereğlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.