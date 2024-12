Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılının başta Gazze olmak üzere tüm dünyada barışa ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, “Çok daha güzel ve çok daha müreffeh bir Konya için gayretimizi sürdürürken; daha adil, daha huzurlu bir dünyanın inşası için de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılını geride bırakırken, yeni umutlarla ve hedeflerle yeni bir yıla daha eriştik. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla her yıl hedeflerimizi daha da yukarı çıkarıyoruz. 2024 yılı da bu anlamda şehrimizin çok daha müreffeh yarınlara kavuşması için yoğun gayret verdiğimiz bir yıl oldu. Hemşehrilerimizin teveccühü ile yeniden Konya Büyükşehir Başkanı seçildik. Sorumluluğumuz daha da arttı. İnşallah ilk günkü aşkla 31 ilçemizde hizmet gayesiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Bizlere her zaman büyük destek olan, gönül birliği yaptığımız tüm Konyalı hemşehrilerime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla 31 ilçemizi nakış nakış işliyoruz. 2024 yılına oldukça yoğun bir başlangıç yaptık. Şubat ve Mart aylarında şehir merkezinde ve 28 ilçemizde 49 açılış ve temel atma programı gerçekleştirdik. Şehir konakları, İlçe Tarım Müdürlükleri, spor tesisleri, halı sahalar, atıksu arıtma tesisleri, mezbahalar, pazar yerleri, cephe sağlıklaştırma projeleri, KOMEK, Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademileri gibi sayısız hizmetlerle ilçelerimize katkı sağladık. Konya’mızın çehresini kadim tarihinin ihtişamına yaraşır şekilde yenileyeceğimiz Dârülmülk Projesi kapsamında 2024 yılında da çalışmalarımız hızla devam etti. Tarihi şehir merkezindeki 20 farklı kentsel dönüşüm, yenileme ve restorasyon çalışmasını kapsayan Türkiye’nin en büyük ihya projesi Dârülmülk Projesi kapsamında Büyük Larende Dönüşümü devam ediyor. Bölgede faaliyet gösteren esnaflarımızı Adana Yolu üzerindeki 9 bin 445 metrekare alandaki çok daha işlevsel dükkanlara taşıdık. Kılıçarslan Meydanı’nda Meydan Evleri olarak tabir edilen 13 evin restorasyonu ve Velesbit Müzesi çalışmalarımızı tamamladık. Karatay Belediyemizle birlikte yapacağımız Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projemizin tanıtımını gerçekleştirdik. Asrın felaketinin ardından ’Konya-Hatay kardeşliği adına Habib-i Neccar Cami’sinin restorasyonuna devam ediyoruz. Deprem sonrası Hatay’da yaptığımız Türkiye’ye örnek çalışmalar dolayısıyla Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından şahsıma verilen Fahri Doktora ünvanını tüm Konyalılar adına aldım. İnşallah bu kardeşlik ilelebet sürecektir. Ülkemizdeki en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sille Cephaneliğini, Çumra’da 8,5 milyon metrekarelik alan üzerine yapacağımız yeni cephaneliğe taşıma projemizi tamamladık. Şehrin önemli markalarından biri olan Konyaspor’umuz için Yeni Kayacık Tesisleri’ni inşa ettik. Şehir merkezinde trafiğin yükünü çeken caddeleri rahatlatmak ve alternatif ulaşım güzergahları oluşturmak için; bisiklet yolları, geniş yaya kaldırımları ve yeşil alanları bulanan yeni caddeler inşa ediyoruz. Bu kapsamda daha önce tamamladığımız Abdülhamid Han, Alparslan Türkeş, Kazakistan ve Karabağ Caddelerinin ardından, Necmettin Erbakan Caddemizi de hizmete sunduk. Şehrimizin ulaşım ve trafik kalitesini en yüksek seviyelere taşımak için Sedirler Köprülü Kavşağı, Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı, Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı ve Taşköprü Altgeçidi çalışmalarımızı tamamladık. 11’ncisi düzenlenen Konya Kitap Günleri’nde Konya’dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladık. Fenni Fırın markasıyla şehre kazandırdığımız ekmek fabrikasının üretim kapasitesini yeni alınan makinelerle birlikte 150 bine çıkardık. Konya kültür hayatına katkı sağlamak için 2024 yılında 21 eserin basımını gerçekleştirdik. Akyokuş Kasrı’nda şehre yakışan bir tesisi tamamlayarak hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunduk. ASELSAN iş birliğiyle hayata geçireceğimiz Konya’nın 2030 Akıllı Şehirler vizyonunu ortaya koyan projeleri kamuoyuyla paylaştık. Akıllı Şehir konusunda bugüne kadar 200’e yakın vizyon projeyi hizmetine sunduk. İnşallah 2030 yılına kadar hep birlikte 142 projemizi hizmete sunacak ve 2030 Akıllı Şehir Konya’sını inşa etmiş olacağız. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi Kentsel Dönüşümü kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yürüttüğümüz Yeni Sanayi Sitesi’nde son aşamaya geldik. Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü, Akyokuş Palye Düzenleme çalışması, Buzlukbaşı Taşkın Koruma Tesisi, Yeni Şehir Kütüphanesi gibi projelerimiz sürüyor. Ulaşımda şehrimizi dünya standartlarına taşımak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte 27 kilometre olan mevcut raylı sistem ağımızı 105 kilometreye çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu projenin önemli bir parçası olan Adliye - Şehir Hastanesi-Stadyum Hattı’nın 11.2 kilometrelik birinci etabının yapımını sürdürüyoruz. Hattın ikinci etabı olan Yeni Sanayi-Stadyum hattını için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla için devir protokolü imzaladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğimiz bir diğer raylı sistem projemiz olan KONYARAY Banliyö hattında çalışmalar sürüyor. Otobüs filomuzu doğalgazlı, çevreci 53 yeni otobüsle daha da güçlendirdik. KAPSÜL Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı, Genç Kültür Kart, Gençlik Meclisi,Genç KOMEK, Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademileri ve Spor Okullarımızla on binlerce öğrencimize katkı sunduk. Sosyal desteklere, eğitim desteğine, 31 ilçemizdeki çiftçilerimize yönelik fidan, fide ve tohum desteğine devam ediyoruz. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği vazifesi ile dünyanın birçok şehrinde dünya gündemine yön vermenin gayretini gösterdik. Başta İsrail’in Gazze’deki katliamları olmak üzere, dünyamızı etkileyen birçok meselede, şehrimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyada farkındalık oluşturduk. Mazlum insanların sesi olmanın çabasını verdik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel ve çok daha müreffeh bir Konya için gayretimizi sürdürürken; daha adil, daha huzurlu bir dünyanın inşası için de çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Konya’mızı ülkemizin ve dünyanın incisi haline getirmeyi sürdüreceğiz. Bu yolda bizlere gönüllerini açan, destek olan, dua eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni bir yıla adım atarken, Gazze başta olmak üzere coğrafyamızda ve dünyada katliamlara maruz kalan tüm mazlumların refaha kavuşmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, 2025 yılının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlar temenni ediyorum.”