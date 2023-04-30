Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Hadim Yerköprü Şelalesi’nde tamamladığı 3. Etap Çevre Düzenleme Çalışmalarının açılışını yaptı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, projeye yıllardır emek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, milletvekillerine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışı ile her gün açılış ve temel atma törenleri düzenlediklerini vurgulayarak, özellikle son haftalarda yoğunlaşan bir şekilde hizmetlerin ardı arkası kesilmeden açılışlar ve temel atmalar yaptıklarını hatırlattı. Bugün Hadim’de Konya’nın en önemli turizm alanlarından birisi olan Yerköprü Şelalesi’nde hayata geçirdikleri 3. Etap Çevre Düzenlemesinin açılışını yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Dün Karatay’da bir sosyal tesisin açılışı ile başladık, sonra Beyşehir’de iki arıtma tesisinin açılışı, bir içme suyu arıtma tesisinin temel atmasını gerçekleştirdik. Seydişehir Millet Bahçemizin açılışını yaptık ve Selçuklu’da Ihlamur Parkı’nın açılışını gerçekleştirdik. Bir önceki gün yine Karatay’da Büyük Larende dönüşümündeki dükkanların temelini attık, oradan Emirgazi Şehir Konağı’nın açılışını yaptık. Karapınar’da ticaret merkezi ve kitap kafenin açılışını gerçekleştirdik ve Selçuklu’da Şefik Can parkı 2. etap açılışı, 3. etabın temelini attık. Programlar bu şekilde bu kadar yoğun. Bugün yine yoğun bir gün. Burada açılışı yaptıktan sonra Çumra Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Sonra Konya’nın önemli hayallerinden birisi olan banliyö hattının temelini atacağız ve son olarak da Meram son durakta Çamlıbel çevre düzenlemesinin açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

3 günde 800 milyon liralık eserin açılışı, temel atması yapıldı

3 günde açılışı, temel atması yapılan hizmetlerin toplam bedelinin, banliyö hariç 800 milyon lirayı bulduğunu dile getiren Başkan Altay, şöyle devam etti: “Banliyö ile birlikte yaklaşık 3 milyar liralık yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Merkezde önemli işler yaparken bir taraftan da ilçelerimizin eksiklerinin tamamlanması ile ilgili gayret içerisindeyiz. 2018 yılından itibaren bugüne kadar Hadim’e belediye olarak 350 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Konya’nın bir turizm şehri olması için çaba sarf ediyoruz. Çatalhöyük’te çok önemli bir karşılama merkezi inşa ediliyor. Merkezde Dar-ül Mülk projesi çerçevesinde 20 ayrı noktada çalışma yürütüyoruz. Bugün de ve Yerköprü Şelalesi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası bir dağa harikası. Fotoğrafa bir baksanız kimse herhalde burası Konya demez. Vadisi, dağları, tepeleri, yeşil alanları ve en önemlisi şelalesi ile çok önemli bir merkez. Ziyaretçilerimiz yapmış olduğumuz ahşap yürüyüş yoluyla şelalenin en güzel yerinden fotoğraflama, hatıra bırakma imkanına kavuşuyor. Yürüyüş yolları, otoparklar, yeni sosyal tesisleriyle burası çok önemli bir alana kavuşmuş oldu. Bugünün maliyeti ile 48 milyon 750 bin liralık bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada yapmış olduğumuz düzenlemeler bölgeyi Konya’mızın en önemli turizm merkezlerinden birisi haline getirecek.”

“Konya’ya yakışır bir iş oldu"

Müteahhit firma başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, “İşin niteliği, vasfı, kalitesi ile Konya’ya yakışır bir iş oldu. Bütün çalışmalarımızda koordinasyon içerisinde olduğumuz Hadim Belediye Başkanımıza, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ diye ifade ettiğimiz aslında uyumlu çalışan bir ekip. Burada milletvekillerimiz var, bütün Konya meselelerini birlikte takip ediyoruz. Ahmet Sorgun abi bu bölgenin de insanı. Ben emeklerinden dolayı Konyalılar adına kendisine teşekkür ediyorum. Konya vefakar bir şehirdir, hizmet edeni asla unutmaz. Sizin de şehrimize çok büyük emekleriniz oldu. Yine Konya’nın bütün meseleleriyle ilgilenen Sanayi Komisyonu Başkanımız Ziya Altunyaldız bey de bu dönemde inşallah mecliste önemli görevleri üstlenecek. Birlikte Konya’mıza hizmet etmeye çalışacağız. Bu vesileyle bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra birlikte çalışacağımız arkadaşlarla uyumun ve koordinasyonun yine en yüksek olduğu bir dönem yaşayacağız. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ her gün ülkemizde ve dünyaya örnek olacak işler yapmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

“Cumhurbaşkanımız olmamasıydı su akardı biz bakardık"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenlemesini önceki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapan Tahir Akyürek Bey başlattı. Sonra Uğur İbrahim Altay Başkanımız devam ettirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey, bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla uyum içerisinde bu projeyi tamamladılar. Kendilerinden Allah razı olsun. Bu işleri takip eden Hadim Belediye Başkanı’mıza, Güneysınır Belediye Başkanımıza huzurlarınızda özellikle teşekkür ediyorum. Ama bütün bunların yapılmasındaki ana motivasyon, ana etken, ana destek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan. Eğer o olmasaydı su akardı biz bakardık” ifadelerine yer verdi.

“Bu proje insana ve doğaya saygı projesi"

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, “Birilerinin dediği gibi yalancı baharda değiliz. Gerçek bahar gelmiş buraya. Yıllar önce yurtdışı görevlerimiz esnasında çok büyük parklara gider, iç geçirir ve hayıflanırdık. ‘Neden bu yatırımlar bizim ülkemizde yok?’ diye. Görüyoruz ki 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde artık hayıflanma, iç geçirme dönemlerini geride bıraktık. Bu proje, insana ve doğaya saygı projesi. Vatandaşlarımız betonlar arasından çıkıp doğayla buluşuyor. İnsanlarımız zihnini ve gönlünü dinlendirecek alanlar istiyor. İşte AK Parti belediyeciliği, işte ‘Konya Modeli Belediyecilik’. Ben bu eserin Hadim’e kazandırılmasında büyük emekleri geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu projenin takibini yapan Ahmet Sorgun Bey’e, belediye başkanımız Ahmet Hadimi beyefendiye, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’le birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Basın mensuplarıyla inceleme gezisi yapıldı

Konuşmaların ardından Hadim Yerköprü Şelalesi 3. Etap Çevre Düzenlemesinin açılışı yapılırken; AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik ve protokol mensupları programa katılan basın mensuplarıyla birlikte Yerköprü Şelalesi’nde ve çevresinde incelemelerde bulundu.