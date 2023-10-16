Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri bu yıl da yoğun katılımla tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve civar şehirlerden yüz binlerce kitapseveri Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kitapların insanlık tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Altay, "Biz de İslam kültür ve medeniyetinin kurucu başşehirlerinden Konyamızda her yıl düzenlediğimiz ‘Konya Kitap Günleri’ ile 100 binlerce kitabı okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu yıl 6-15 Ekim tarihleri arasında 10’uncusunu düzenlediğimiz etkinliğimizde başta Konyamızdan olmak üzere bölge illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından 7’den 70’e yüz binlerce kitapsever bir araya geldi. Konya Kitap Günleri’ne ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Ben tüm kitapseverlere, yayınevlerimize ve yazarlarımıza Konyalılar adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Anadolu’nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri’nde 10 gün boyunca yüzlerce söyleşi, atölye çalışmaları, gösteriler, imza günü ve sayısız etkinlik gerçekleşti. Konya Kitap Günleri’nde 100 binlerce okur, milyonlarca kitap, 126 yayınevi ve 112 yazar bir araya geldi.

Konya Kitap Günleri’nin son gününde; Dursun Ali Erzincanlı, Sinan Akyüz, Tarık Tufan, Kemal Sayar, Bilal Sami Gökdemir, Musa Avcı, Alişan Kapaklıkaya, Zekeriya Efiloğlu, Hayat Nur Artıran, Mehmet Dinç, Kaan Murat Yanık ve Fatih Duman okurlarıyla buluştu.