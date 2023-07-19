Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Kazakbaev, hedefleyen iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmek ve geliştirmek olduğunu ifade etti. Başkan Altay’ın sadece Türkiye’ye ve Konya’ya hizmet etmediğini, bütün Türk dünyasına büyük emek verdiğini vurgulayan Kazakbaev, “Sizinle görüşmek bizim için büyük şeref. Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere uluslararası birliklerde görevleriniz var. İnşallah bu yüzyıl, gelecek asır sadece Türkiye açısından değil, bütün Türk dünyası için hasıl olacak” diye konuştu.

“Elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısıyla dünya siyasi sözlüğünde artık Türk Dünyası Devletler Teşkilatı ismiyle Türk dünyasının yeni uluslararası bir teşkilatı olduğuna değinen Kazakbaev, “Türk Dünyası Devletler Teşkilatı hepimize hayırlı olsun. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye’nin 10 vilayetinde büyük bir felaket geçirdik. Çok geçmiş olsun. Kırgızistan olarak hep yanınızda olmaya çalıştık. Kırgızistan her zaman kardeş Türkiye’nin sevinçlerinde de üzüntülerinde de hep yanında. Yeni bir seçim atlattınız. Onun için de tebrik ediyoruz. Bütün Türk dünyasına hayırlı olsun. Başarılarınızdan dolayı sizi de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İlişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay ise, Türk dünyasının kardeşliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, Türk dünyasındaki ve gönül coğrafyasındaki belediyelerin kardeşlik ilişkilerinin artırılması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Kırgızistan belediyeleriyle de çok yoğun bir faaliyetimiz var. Birliğimizde 400’ün üzerinde üyemiz mevcut. Cumhurbaşkanımızın doğduğu şehir ile Kırgız Cumhurbaşkanının doğduğu şehir arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Ayrıca Bişkek’le bir kardeş şehir protokolü imzalamak için kararlarımızı aldık. En kısa sürede başkanımızı Konya’da misafir ederek kardeş şehir ilişkimizi perçinlemeyi arzu ediyoruz. Kırgızistan’a ziyarette de bulundum. Kardeşlik ve dostluk söylemleri dilde değil, hakikaten kültürümüzün, dilimizin, dinimizin ne kadar bir olduğuna şahitlik ettik. Türk devlerinin en ucundaki Kırgızistan’la bu taraftaki Türkiye’nin kardeşliği tüm Türk dünyasının kardeşliği için çok kıymetli ve önemli. İnşallah birlikte ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.