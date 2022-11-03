Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Konya genelindeki 11. ve 12. sınıflara yönelik düzenlediği İstanbul tarih gezilerinde öğrencilerin yolculuğuna eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Konya genelindeki 11. ve 12. sınıflara yönelik düzenlediği İstanbul tarih gezilerinde öğrencilerin yolculuğuna eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya genelindeki 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlediği günübirlik İstanbul gezileri tüm coşkusuyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlenen İstanbul gezisi çerçevesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Selçuklu Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garında öğrencilerle buluşarak yolculuklarına eşlik etti. Konya Modeli Belediyecilik çerçevesinde şehir genelindeki lise öğrencileri için çok anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Altay, liseli gençleri Selçuklu payitahtından Osmanlı payitahtına uzanan tarihi bir yolculuğa çıkardıklarını söyledi. “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” diyerek yola çıkan 13 bin 497 gencin bugüne kadar İstanbul’u görme fırsatı bulduğunu dile getiren Başkan Altay, “Şu ana kadar 24 ilçemizi tamamladık. Kalan ilçelerimiz de sırasıyla devam ediyor. Program tamamlandığında 60 bin öğrencimiz İstanbul’u görmüş olacak inşallah. Bugün 11. ve 12. sınıf gençlerimizle yolculuğun bir kısmına katıldım. Memnuniyetlerine şahit oldum. Öğrencilerimiz İstanbul’da; Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları yakından görüyor, tarih şuurları gelişiyor. Ayrıca katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’da unutamayacakları bir gün geçiriyor. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geziye katılarak İstanbul’u yakından gören gençler ise kendileri için böyle anlamlı ve güzel bir etkinlik düzenleyen Başkan Altay’a teşekkür etti. Yüksek Hızlı Tren’le beş saat süren yolculuk esnasında öğrenciler için tarihi karakterlerin canlandırıldığı tiyatro gösterileri de sunuluyor.