Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın 31 ilçesindeki 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisini günübirlik İstanbul gezileriyle tarih yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Gençliğimizin milli ve manevi duygular içinde yetişmesine büyük önem veriyoruz. Özellikle ecdat yadigarı eserleri yakından tanımaları ve şuurla yetişmeleri bizler için önemli bir konu. Aynı zamanda Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya ile Osmanlı Payitahtı İstanbul arasında gönül köprüleri kuran bu projemiz Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir” diye konuştu.

İki kadim başkent arasında gönül köprüleri kurduklarını belirten Başkan Altay, “Konya’mızın 31 ilçesinin tamamında eğitim alan 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencimize yönelik ‘Atabey Gençliği Ecdadın İzinde’ sloganıyla düzenlediğimiz İstanbul tarih gezileriyle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize moral de vermiş oluyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında başlattığımız proje çerçevesinde öğrencilerimize Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul’u görme fırsatı veriyoruz. Bugüne kadar 104 tren seferi yaparak 42 bin 536 gencimizi İstanbul ile buluşturduk. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlk defa İstanbul’u görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler ise geziye katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür ettiler. İstanbul’da; Ayasofya-i Kebir Camisi, Sultan Ahmet Camisi ve Meydanı, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret eden öğrenciler, katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’da güzelliklerine şahit oluyor.