Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de düzenlenen “Çocuk Günleri” etkinliğine katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de düzenlenen “Çocuk Günleri” etkinliğine katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde başlattığı “Çocuk Günleri"; Akşehir, Ilgın ve Seydişehir’in ardından Beyşehirli çocuklarla buluştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte Beyşehir Kültürpark alanında düzenlenen etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte ilçelerde alt yapıya dair önemli işler yaptıklarını, ilçelerin alt yapısını güçlendirirken bir taraftan da sosyal hayatına etki edecek önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Başkan Altay, “Çocuk Şenliğimiz de bu manada ilçelerimiz için yeni bir soluk, yeni bir nefes oldu. Özellikle çocuklar bizim hizmet anlayışımızın en önemli varlıkları. Onların mutluluğu her şeyden çok daha kıymetli. Okulların açıldığı bu dönemde onların eğlenebilecekleri bir ortam oluşturduk. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler bize destek oldukça biz sizlerle birlikte çocuklarımızın geleceğini inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Beyşehir Çocuk Günlerinde; Niloya Müzikali, kukla tiyatrosu, jonglör, balon katlama gösterileri çocuklarla buluşurken yarışmalara katılan çocuklar sürpriz hediyeler de kazanarak keyifli bir gün yaşadı.