Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek Konya yatırımları hakkında istişarelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret eden, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen Vali Akın, Milletvekili Akyürek ve Başkan Altay, şehirde devam eden yatırımları ve planlanan projeleri ele alarak istişarelerde bulundu.

Vali Akın ve Başkan Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan’ı da ziyaret ederken; Başkan Altay İLBANK Genel Müdürü Recep Türk ile de bir araya geldi.

“KONYA’MIZA OLAN DESTEKLERİ İÇİN KIYMETLİ BAKANLARIMIZA VE GENEL MÜDÜRÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sayın valimiz ve milletvekilimizle birlikte Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizde, şehrimize dair birçok konuyu istişare ederek projelerimizi ayrıntılı olarak değerlendirme fırsatı bulduk. Konya’mıza olan ilgi ve destekleri için kıymetli bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Konya’mızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

