Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin tarihi dokusunu yeniden canlandırmak için düzenlenen Konya Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmayla daha çok kişinin katıldığı, daha çok mesleğinde öne çıkmış insanın emek verdiği bir sonuç ortaya çıktığını belirterek ortak akıl vurgusu yaptı.

“Konya Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” kolokyumu ve ödül töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Jüri Başkanı Cafer Bozkurt, “Yarışmayla yeni bir proje elde edilmek istendi ve bununla ilgili bir jüri çalışması başladı. Bu çalışma sırasında bunun bir tek kalıntıyı korumak değil bu tepenin, tümülüsün korunmasıyla ilgili bir bütüncül çalışmanın daha doğru olduğu anlaşıldı. O yüzden çalışmayı biz 2 etaplı programladık ve bunun sonucunda 47 proje geldi. Bu 47 projeyi değerlendirdik, içinden 7 tanesini 2. aşamaya seçtik. Burada önemi olan tepenin tamamının kentin yaşamına çok yönlü katılması ve buradaki kültürlerin de yaşatılması. Alaaddin Köşkü’nün kalıntısıyla birlikte altta çıkarılan değişik dönemlere ait kalıntıların da korunmasıydı. Bununla ilgili yarışma yapıldı, biz jüri olarak değerlendirmede bulunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Alaaddin Tepesi’nin Konyalılar için sadece bir tepeden ibaret olmadığını belirterek, Alaaddin Tepesi’nin hem tarihi bir anlam taşıdığını hem de şehirde neredeyse herkesin hatıralarının bulunduğu bir mekan olduğunu söyledi. Alaaddin Tepesi’nin tarihi olarak Selçuklu sultanlarının metfun bulunduğu ve Selçukluların en önemli eserlerinden Alaaddin Camisi’nin bulunduğu önemli bir alan olduğunu ifade eden Başkan Uğur İbrahim Altay, düzenledikleri yarışmayla ortak akıl oluşturmaya çalıştıklarını, mesleğinde öne çıkmış insanların emek verdiği bir sonuç oluştuğunu ifade etti.

“Konya’mız için güzel bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyorum”

Yarışma konusunun zorluğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Elimizde bulunan malzeme kerpiç. Bulunduğu yer tarihi bir alan. Dolayısıyla çok zor bir karardı. Ama jürimiz buna çok büyük emek vererek, en güzelini seçme konusunda çok büyük gayret sarf etti. Ben jüri başkanımız Cafer Bozkurt, jüri üyelerimiz Nevzat Sayın, Armağan Güleç Korumaz, Ömer Dabanlı, Nevzat Çevik, Muharrem Çeken ve Mehmet Uysal’a şükranlarımı sunuyorum. Başından itibaren bize çok büyük destek veren İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Coşkun Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Yine Konya Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Hülya hanıma, Dicle Aydın ve Yaşar Erdemir hocamıza ve müze uzmanımız Mehmet Ali Çelebi beye, çalışma arkadaşlarıma ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en güzeli seçilecek ve en güzel uygulamayla Konya’mız için güzel bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya yeniden tarihi kimliğin öne çıktığı bir şehir olarak tüm Türkiye’de adından söz ettirecek”

Uğur İbrahim Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim daha büyük bir hayalimiz var. Darü’l-Mülk Projesi adı altında 20 ayrı noktada proje yürütüyoruz. Bunların bir kısmı tamamlandı. Bir kısmının yapımı devam ediyor. Bir kısmı da proje aşamasında. Ama tamamlandığında Mevlana Kültür Merkezi’nden başlayarak Alaaddin Tepesi’ne kadar, hatta Kılıçarslan Meydanı’na kadar yeni bir aks oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bölgedeki tarihi surların ortaya çıkarılması, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı kentsel dönüşümü, Mevlana arkasına yapılacak müze, Mevlana Caddesi’nde yapılan programlar, Meram Belediyemizin Şükran Mahallesi dönüşümü, Larende dönüşümü, Alaaddin Tepesi Cephe İyileştirmesi, şu anda içinde bulunduğumuz Taş Bina, Taş Bina’nın hemen doğusundaki alanda bulunan Şems-i Tebrizi’ye kadar Hazreti Mevlana’nın evinin ve medresesinin bulunduğu alandaki düzenlemeler... Bunların hepsi tamamlandığında ki bunun için 2028 yılına kadar kendimize bir hedef koymuştuk, inşallah bu süre zarfında tamamlanır. Konya yeniden tarihi kimliğin öne çıktığı bir şehir olarak tüm Türkiye’de adından söz ettirecek.”

“Darü’l-Mülk Konya’yı ihya edebilmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz”

Bu tür çalışmaların çok önemli ve kıymetli bulduğunu kaydeden Altay, “Bu kadar büyük işi kendi başımıza yapma şansımız yok. Onun için farklı meslek disiplininde, farklı insanlarla çalışıyoruz. Burada emek verenler olduğu gibi Darü’l-Mülk Projesi çerçevesinde de çok büyük emeği olan arkadaşlarımız var. Hedefimiz inşallah 2028 yılı sonunda 2029’a gelmeden Konya’yı tarif ettiğimiz bu 20 alanda tarihin yeniden yükseldiği bir şehir haline dönüştürebilmek ve Darü’l-Mülk’ü ihya edebilmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Yarışmada iyiler içerisinden daha iyisini seçtiğimize inanıyoruz. Çünkü yarışmalara katılmak çok zahmetli bir iş, buna cesaret eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derece alan arkadaşlarımızı kutluyorum. Umuyorum ki birkaç yıl sonra bunun gerçekleşmiş olduğuna ve şehrimize yeni bir değer oluşturmaya şahitlik etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

“Konya, kültürel mirası üzerinde taşıyan önemli bir şehir”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise Konya’nın kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Selçuklular 200 yıl boyunca bu coğrafyaya yön veren önemli bir medeniyet. Konya da 200 yıl boyunca bu medeniyete payitahtlık yapmış bir şehir. Dolayısıyla bünyesinde o döneme has önemli eserler barındıran, kültürel mirası üzerinde taşıyan önemli bir şehir. Konya bu kültürel mirasa sahip çıkmak için elinden geleni yapmayla ilgili önemli bir sorumluluğa sahip. Pek çok tarihi eser, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerimizin önemli projeleriyle ayakta kalıyor. Bu manada burada yapılan çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerin verildiği ödül töreninin ardından jüri üyelerinin ve akademisyenlerin katılımıyla yarışmanın kolokyumu yapıldı. Programa AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Konya Mimarlar Odası önceki başkanı Armağan Güleç Korumaz, jüri üyeleri, mimarlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.