Konya Büyükşehir Belediyesi, depremden sonra Hatay’da yaşamı normale döndürmek için yapılan çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremden sonra Hatay’da yaşamı normale döndürmek için yapılan çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat sabaha karşı yaşanan depremin hemen ardından ulaştıkları Hatay’da arama kurtarma çalışmalarının yanında; altyapı, lojistik, mobil mutfak, haberleşme, enerji sağlama, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Hatay’ın su sorununu çözmek için depremin ilk günden yoğun bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Başkan Altay, gayelerinin yaraların bir an önce sarılması ve şehrin bir an önce normale dönmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Altay, deprem sonrası bir aylık süreçte KOSKİ Genel Müdürlüğünün bölgede yaptığı ve devam eden çalışmalarla ilgili olarak, “Depremin ilk gününden itibaren toplamda 310 KOSKİ personelimiz belirli değişim periyodlarıyla bölgeye gönderildi. KOSKİ bünyesinde çalışma yapacak ilk ekiplerimiz depremin olduğu gün 6 Şubat’ta Hatay’a ulaştı. Aynı gün arama-kurtarma ekipleri ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde enerji ihtiyacını karşılamak üzere 6 adet jeneratörün kurulumu yapıldı. Yine 6 Şubat gecesinde yaklaşık 1 kilometrekareyi aydınlatabilen ışık kulesi de Hatay’a ulaştırıldı. 7 Şubat’ta arama-kurtarma faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla 2 adet vinç, 2 adet akustik dinleme aracı ve 2 adet paletli ekskavatör ile 9 bin koli içme suyu bölgeye gönderildi” dedi.

"KOSKİ önce yol haritasını belirledi"

Hatay Su Kanalizasyon İdaresinden şehrin içme suyu temin bölgeleri ve şebekenin durumuyla ilgili depremin ikinci günü bilgi alınmaya başlandığını aktaran Başkan Altay, “Takip eden süreçte; İskenderun, Antakya ve Samandağı ilçelerinin şehir şebeke krokilerini oluşturarak yol haritamızı belirledik. Hatay’ın 2 su besleme kaynağının olduğunu, bunlardan birinin Serinyol’da bulunan kuyular aracılığı ile temin edildiğini, diğerinin ise Karaçay barajdan temin edilen su olduğunu tespit ettik. Bu iki kaynaktan gelen suyun şehrin üst noktasında bulunan biri 5 bin metreküp, diğeri 10 bin metreküp olan 2 farklı depoda toplanarak buradan şehrin tamamına dağıtıldığını öğrendik. Elektriğin olmaması sebebiyle ilk etapta arıtma tesisi çalıştırılamayacağından baraj yerine Serinyol’daki kuyuları aktif hale getirmek için çalışmalar yaptık. Çok kısa bir süre sonra bir kuyuyu jeneratörle çalıştırarak Konya Büyükşehir Belediyemize ait 18 su tankeri ile acil su ihtiyacını karşılamaya başladık. Aynı bölgede toplamda 7 sondaj kuyusunu devreye aldık. Devam eden süreçte kuyu hatlarında meydana gelen arızalar ekiplerimiz tarafından ivedilikle giderildi. Kuyulardan temin edilen sular bir depoda toplanıp, daha sonra büyük bir pompa istasyonu aracılığıyla su basılacağından büyük pompa istasyonundaki elektrik arızaları İller Bankası ekipleri ile birlikte giderilerek pompa istasyonunu şebekeye su vermeye hazır hale getirdik” diye konuştu.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki suyun karşılanması için 34 adet fiberglas 1 ila 3 metreküplük arasında değişen su tankları yerleştirdiklerini söyleyen Başkan Altay, “Bu tankların dolumuna periyodik olarak devam ediyoruz. Su depolarında sağlıklı klorlama yapılabilmesi ve elektronik sistemlerin çalışabilmesi amacıyla güneş paneli sistemleri entegre ettik. Bölgeye enerjinin gelmesiyle arıtma tesisine de su alındı fakat şehre gelen isale hattında önemli arızalar meydana geldi. Bu arızaları da gidererek şehir merkezinde bulunan 2 depoya su verilmesini sağladık” şeklinde konuştu.

“Yerli ve milli KOSKİCBS çalışmalarımıza büyük katkı sağladı”

Hatay’ın su ve kanal şebekesi altyapısını, KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Türkiye’nin yerli ve milli ilk Coğrafi Bilgi Sistemi olan KOSKİCBS’ye entegre ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “KOSKİCBS ile Hatay’ın su ve kanalizasyon şebeke hatlarını ve vanaları dijital ortamda tespit ederek daha hızlı müdahale etme ve ilgili kurumlarla paylaşma imkânına sahip olduk. Bu sayede tahrip olan şehrin alt ve üst yapılarını, çok daha hızlı bir şekilde onarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Serinyol, Samandağ ve İskenderun’da altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı”

Hatay’da ana taşıyıcı şebeke onarımlarını tamamladıklarını belirten Başkan Altay, “Lokal arızalara, günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladık. Şehrin önemli su kaynaklarından olan Serinyolda’ki 2. bir kuyuyu da devreye alarak 2 farklı dolum istasyonundan belediyemiz, diğer kamu kurumlarının tankerleri ve vatandaşların tankerlerine su vermeye başladık. Serinyol, Samandağ ve İskenderun’da altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bu ilçelerde ana boruların ve vanaların bakım onarım işlemleri başta olmak üzere pek çok altyapı sorununu giderdik. Şehre su verildi. Ancak şebekede muhtelif yerlerde arızalar meydana geldiği için Antakya ve Defne ilçelerinde ise hat onarımlarına devam ediyoruz” dedi.

Bugüne kadar toplamda 1 bin adet bakım-onarım çalışması ve 4 bin 618 metre içme suyu hattı yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Ayrıca 4 bin 500 metre kanalizasyon hattının yapımı ile 453 adet fosseptik çekimi de tamamlandı. İleri teknoloji kayıp kaçak tespit cihazları kullanarak Serinyol-Hatay arasında bulunan 500 mm’lik ana çelik borunun baypas işlemini yaptık. İskenderun Azganlık İçme Suyu Arıtma Tesisinin yeniden devreye alınması için DSİ Bölge Müdürlüğü, İller Bankası ve HATSU Genel Müdürlüğü ekipleri ile çalışmalara başladık. Kuyuların devreye alınmasıyla birlikte bölgede bulunan tankerler ile 2 bin 430 sefer yaparak afetzedeler başta olmak üzere, arama-kurtarma ekipleri ve mahallelere su dağıtımı gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hatay merkeze temiz su çeşmeleri yerleştiriyoruz”

Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşların su ihtiyacının karşılanması için temiz su çeşmeleri yerleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Şu ana kadar 25 sokak çeşmesini kullanıma sunduk ve yenilerini yerleştirmeye devam ediyoruz. AFAD tarafından kurulan çadır kentler için altyapı çalışmaları yapıyor ve su depoları yerleştiriyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hatay Kömür İşletmeleri Çadır Kenti, KYK Yurtları, Hatay Göç İdaresi ve Serinyol Jandarma’ya KOSKİ ekiplerimiz tarafından temiz su sağlandı ve kanalizasyon atıkları temizlendi. Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Adli Tıp Kurumunun bazı binalarının bodrum katlarına dolan sular tahliye edildi ve patlak boruların arızaları giderildi. Yine Mustafa Kemal Üniversitesi’ne yapılacak kanal bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor. Hatay Bölge Trafik Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat Merkezi’nin su ve kanalizasyon bağlantılarını da tamamladık. 1.800 kişilik Polis Özel Harekat Merkezi Çadır Kentinin içme suyu kuyusu devreye alındı. Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi’ndeki çadır kentte sıfırdan 600 metre su, 600 metre kanalizasyon şebekesi yaptık, 200 metre yeni su şebekesi yapımına devam ediyoruz. Deprem gününden itibaren tüm Beysu üretimimizi Hatay’a gönderdik. Şu ana kadar 48 tır ile 1 milyon 70 bin adet paketli içme suyu Hatay’a ulaştı” şeklinde konuştu.

646 seyyar tuvalet ve 229 kabin ile duş hizmeti

Maşuklu Mahallesi’nde bulunan 1 bin 500 metreküplük depoya su iletimi sağlayan 300 mm çapındaki çelik boru arızasını giderdiklerini bu sayede yaklaşık 80 lt/sn. suyun Hataylılara ulaştırıldığı bilgisini de paylaşan Başkan Altay, KOSKİ ekiplerinin Hatay’ın su sorununu tamamen çözmek için gece gündüz çalıştığını sözlerine ekledi. Hatay’ın birçok farklı noktasında elektrik arızalarına da müdahale eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 646 seyyar tuvalet ve 229 kabin ile de duş hizmeti vermeye devam ediyor.