6 Şubat 2023’teki asrın felaketinde büyük oranda yıkılan ve restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hatay’daki Habib-i Neccar Camisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, restorasyon çalışması süratle devam eden Habib-i Neccar Camisi’nde incelemelerde bulunarak gelinen son durumu hakkında bilgi aldı.

“Depremden sonra Hatay’da çok önemli işler yaptık”

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, 6 Şubat depreminden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya ailesi olarak Hatay’da çok önemli işler yaptıklarını bu vesileyle de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından şahsına fahri doktora tevdi edildiğini hatırlattı. Üniversite rektörüne ve senatosuna teşekkür ederek fahri doktora diplomasını Konyalılar adına ve bu bölgede çalışan tüm belediyeler adına aldıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çünkü depremde yerel yönetimlerimiz büyük bir başarı hikayesi oluşturdular ve vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa gidermek için çaba sarf ettiler. Biz de verilen talimat gereği Hatay’a geldik 6 Şubat akşamı. Yaklaşık 40 gün boyunca bizzat ben de Hatay’da bulundum. Bugün depremde Konya Belediyesinin başarısı konuşuluyorsa bu Konya’nın topyekün hareket etmesindendir” ifadelerini kullandı.

“Konya-Hatay kardeşliğinin yıllarca sürmesi adına önemli bir tarihi eseri restore etmeye karar verdik”

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bugün de valimiz, milletvekillerimiz, oda temsilcilerimizle beraber o gün emeği olan herkesle beraber geldik. Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu yapıyoruz. Konya ve Hatay kardeşliği o kadar güçlü bir kardeşliğe dönüştü ki biz depremden sonra da bu kardeşliğin hatırlanması ve yıllarca sürmesi adına önemli bir tarihi eseri restore etmeye karar vermiştik. Habib-i Neccar Camii nasip oldu. Buraya ilk geldiğimde kubbesinin yıkılmış olduğu enkaz halini hatırlıyorum. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri neticesinde binanın Allah’ın izniyle bir daha yıkılmayacak şekilde yeniden ahşap bir kubbeyle tamamlanması yönünde bir karar çıktı. Bugün de ilk ahşap kısmını yerleştirmiş olduk. Bir taraftan güçlendirme işlemine bir taraftan da yapım işlemine devam ediyoruz. İnşallah Anadolu’nun bu ilk camisini Konya olarak restore etmeyi ve 2025 yılı ortalarında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Habib-i Neccar Camisi’ni sadece Hatay’a ve Türkiye’ye değil, tüm dünya kültür mirasına yeniden hediye etmiş olacağız.”

“Hatay’da en nitelikli restorasyon çalışması denince Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonu gelir”

Depremin birçok acıyı beraberinde getirdiğini ve insanların hayatında ve şehirlerde önemli değişiklikler yaptığını dile getiren Başkan Altay, “Deprem şehirlerimizi de değiştirdi ve kültürel mirasımız üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu. Yüzlerce tescilli eser yıkıldı. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üstümüze düşen sorumluluk bilinciyle Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu yürütüyoruz. Zannediyorum Hatay’da en nitelikli restorasyon çalışması denince Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonu gelir ve en ileri durumdaki restorasyon da burası. Çok titiz bir çalışmayı çok büyük bir gayretle yapıyoruz. İnşallah tamamlandığında gelen herkesin o zihnindeki Habib-i Neccar’ı yeniden görecekleri ama aynı zamanda depreme karşı dayanıklı bir binayı inşa etmiş olacağız” diye konuştu.