Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi derinden sarsan depremler sonrasında Hatay’ın ayağa kaldırılması için bölgede görev alan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi personeline teşekkür belgesi takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da özveriyle görev yapan Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü personeli ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi personeliyle bir araya geldi. İlk olarak KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu Tesislerini ziyaret eden Başkan Altay, zor bir görevi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, tüm çalışanların Hatay’da, Antakya’da, İskenderun’da, Samandağ’da çok önemli bir iş başardıklarını söyledi.

“KOSKİ’mizin yaptığı altyapı çalışmaları tüm Türkiye’nin beğenisini kazandı”

İlk andan itibaren nerede bir eksik varsa, vatandaşın ne sorunu varsa hızlıca çözmek için yoğun bir gayret içerisinde bulunduklarını aktaran Başkan Altay, “Özellikle KOSKİ’mizin yaptığı altyapı çalışmaları sadece Hataylıların değil, sadece Konyalıların değil, tüm Türkiye’nin beğenisini kazandı. Çünkü biz insanların en temel ihtiyacı olan su sorununu büyük bir gayretle, büyük bir özveriyle çözmek için çok yoğun bir çalışma gösterdik. Sonunda elhamdülillah zor durumda olan birçok insanın temel ihtiyaçlarını giderebileceği suyu önce tankerlerimize sonra şebekeye aktararak insanların hizmetine sunduk. Bazı arkadaşlarımız hala da çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.

“Konya’nın gururu oldunuz”

Büyükşehir belediyelerine göre insan kaynağımızın ne kadar güçlü olduğuna, teknik bilgimizin, sorun çözme kabiliyetimizin ne kadar yüksek olduğuna ve çalışanlarımızın ne kadar özleriyle çalıştığına bir kez daha şahitlik etmiş olduk diyen Başkan Altay, “Onun için ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Alnımızı ak ettiniz. Konya’nın gururu oldunuz. Bu millet yaptıklarınızı unutmayacak. Çünkü önemli olan o zor şartlarda bu süreci yönetmek. O yükün altına girmeyi cesaret edebilmekti. Şimdi iş zaten düzene girdi, rutininde devam ediyor ama özellikle ilk 5 gün, ilk 10 gün çalışan arkadaşlarımız kendileri de çok büyük zorluk içerisinde çalıştı. Şundan da büyük bir mutluluk duyuyorum; her arkadaşımız görev almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ramazan geliyor ama biz hizmet olduğu sürece o bölgelerde çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim afetinden korusun” ifadelerine yer verdi.

“En temel hedefimiz Konya’da yaşayan insanların kesintisiz sağlıklı suya ulaşmaları”

Depremle ilgili riskin düşük olduğu bir şehir olmasına rağmen özellikle iklim değişikliği ve kuraklık konusunun Konya’nın en büyük sorunlarından birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Bizim en temel hedefimiz Konya’da yaşayan insanların kesintisiz sağlıklı suya ulaşmaları. Onun için belki bu yıl biraz daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Gördük ki KOSKİ ekibimiz; başta genel müdürümüz, genel müdür yardımcımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz, şeflerimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız çok güçlü bir iradeye sahipler. Allah’ın izniyle sizlerle birlikte olduktan sonra başaramayacağımız bir iş yok. Tüm Konyalılar adına bu kutlu görevde gösterdiğiniz başarılardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birlik beraberliğimizi, muhabbetimizi, iş yapma alışkanlığımızı devam ettirsin” şeklinde konuştu.

“Biz insanlar bizi beğensin, bizi alkışlasınlar diye yardıma gitmedik”

Daha sonra Park ve Bahçeler Dairesi personeliyle bir araya gelen Başkan Altay, burada da yaptığı konuşmada 11 ili etkileyen deprem felaketinde ilk günden itibaren çok yoğun bir gayret içerisinde çalışan Park ve Bahçeler ekibine de teşekkür etti. Başkan Altay, “Biz insanlar bizi beğensin, bizi alkışlasınlar diye yardıma gitmedik. Bizim gayemiz Allah rızası ve insanların müşkilini çözmekti. Ama hep birlikte yaptığımız bu iş tüm Türkiye’de ses getirdi. Bu da Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunun, insan kaynağının ne kadar etkin olduğunun, ekipmanlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Elhamdülillah 168 vatandaşımız enkazlardan sağ kurtarıldı. Birçok insanın içeceği su oldunuz, yiyeceği yemek oldunuz. Dolayısıyla çok ulvi bir işi birlikte yaptık. Hepinizle gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Türk insanının içinde zor zamanlarda ortaya çıkan bir kahramanlık var. Dolayısıyla bugün burada bulunan tüm arkadaşlarımız bizim gözümüzde birer kahraman. Onun için bu sertifikalar belki maddi değeri yok ama gururla evinizin en önemli yerine asacağınız, çoluğunuzla, çocuğunuzla hatta gelen ziyaretçilerinize göstereceğiniz bir gurur belgesidir. Çünkü bu afet uzun süre unutulmayacak. Ve orada görev alan herkes Allah’ın izniyle çok büyük bir sorumluluğu yerine getirmiş olmanın huzurunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Birlikte daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz”

Bir taraftan da işleri keyifle yaptıklarını paylaşan Başkan Altay, “Her gün sabah geldiğimizde Konya’nın önemli bir sorununu çözmek için çaba sarf ediyorsunuz. Konya’ya gelen herkes Konya’nın güzelliğinden, parklarından, bahçelerinden, temizliğinden, yeşil alanlarının güzelliğinden bahsediyor. Bunda hepinizin çok büyük emeği var. İnşallah birlikte daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay, her iki ziyarette de Hatay’da görev yapan KOSKİ ile Park ve Bahçeler personeline teşekkür belgesi verdi.