Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay’da görev yapan ve enkazdan 168 vatandaşın kurtulmasına vesile olan Konya İtfaiyesi personeline teşekkür belgelerini takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay’da görev yapan ve enkazdan 168 vatandaşın kurtulmasına vesile olan Konya İtfaiyesi personeline teşekkür belgelerini takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da özveriyle görev yapan Konya İtfaiyesi personelini ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Aydınlık İtfaiye Merkezinde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Altay, 6 Şubat’ta milletçe büyük bir felaketin yaşandığına dikkat çekti. Asrın felaketini ilk duydukları andan itibaren özellikle itfaiye biriminin her saniyesi, her dakikası, her günü kahramanlık hikayeleriyle dolu bir süreci geride bıraktığını ifade eden Başkan Altay, “Bugün tüm Türkiye’de taraflı tarafsız insanlar Konya Büyükşehir Belediyesinin başarı hikayesini anlatıyor ya da anlatmak zorunda kalıyor. Bunda en büyük pay siz değerli çalışma arkadaşlarımızın. Hepinizi gönülden kucaklıyorum. Zor bir alana gittik. Özellikle depremin en çok etki ettiği yerde çalışmalar gerçekleştirdiniz. İlk andan itibaren sağladığınız koordinasyon, gösterdiğiniz fedakarlık ve bu kadar uzun süre görev almanıza rağmen yapmış olduğunu kahramanlık takdire şayan” diye konuştu.

“Bizim için kıymetli olan 168 vatandaşımızı enkazdan canlı kurtarabilmek”

Konya Büyükşehir Belediyesinin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gördüklerini dile getiren Başkan Altay, “Uzun süredir şehrin belediyemize yapmış olduğu yatırımın karşılığını da hep birlikte almış olduk. Tabii bunlar konuşulacak geçecek ama bizim için kıymetli olan şey 168 vatandaşımızı enkazdan canlı kurtarabilmekti. Bizim inancımız bir insanı öldüren tüm alemi öldürmüş, bir insanı kurtaran da tüm alemi kurtarmış gibidir. Allah’ın takdiri tabii, nefes bittiğinde yapacak bir şey yok ama sizler buna vesile oldunuz. Bundan çıkaracak derslerimiz de var; hem ülkemiz için hem şehrimiz için hem kurumumuz için hem de itfaiye birimimiz için. İyi yaptıklarımızı artırarak devam ettireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız. Öncelikle şehrimizi bu tür afetlere hazırlıklı hale getirmek için çaba sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçtiğimiz hafta Türkiye’yle ilgili önemli bir toplantı yapıldı. Biz de bir taraftan şehrimizle ilgili yapabileceklerimizi çalışıyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm vurgusu yaptı

Konuşmasında kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Başkan Altay, “Şu andan itibaren herkesin yapması gereken şeyin kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yürütmek. Çünkü bir canın ne kadar kıymetli olduğuna, şehirdeki sıkıntının ne kadar büyük olduğuna hep birlikte şahitlik ettik. İnşallah bir taraftan bunu yapacağız bir taraftan kurumsal yapımızı güçlendireceğiz. Sevindirici olan şu: Hem insan kaynağı olarak hem ekipman olarak hem araç olarak artık Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Türkiye’nin en gözde itfaiyelerinden birisidir. Bunu zaten biliyorduk. Çünkü uluslararası alanda yapmış olduğumuz çalışmalar, bizim burada gözlemlerimiz buydu ama artık bu tüm Türkiye tarafından gerçek oldu. Bu aynı zamanda bize yeni sorumluluklar yüklüyor. Bundan sonra Allah korusun herhangi bir afet anında ki sadece depremzedeleri kurtarmadık gidip İskenderun Limanı’ndaki yangını da söndürmek bize nasip oldu. Dolayısıyla sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Bundan sonra bu şuurla, bu kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Size sunacağımız teşekkür belgeleri hepinizin kahramanlığının bir göstergesidir”

Konuşmasına birlik ve beraberlik vurgusu yaparak devam eden Başkan Altay, “Birlikte olduğumuzda güçlü olduğumuzu, birlikte olduğumuzda yapamayacağımız bir şey olmadığını da görmüş olduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. İtfaiye Daire Başkanımızın şahsında görev alan tüm personelimize tüm Konyalılar adına, tüm Antakyalılar adına tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız işin bir karşılığı yok. Biz Allah rızası için yapıyoruz. Zaten itfaiyeci olmanın temeli de budur. İnsanlara yardımcı olmak ama bugün size sunacağımız teşekkür belgeleri ömrünüz boyunca ailenizin iftihar edeceği bir belgedir. Hepinizin kahramanlığının bir göstergesidir. Onun için bunu hanenizin en güzel yerinde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu uzun süre zihinlerden çıkmayacak bir felaket oldu” ifadelerini kullandı.

“Burada ortaya çıkan hikaye bir Konya hikayesidir”

Ortaya çıkan başarının kurumsal bir başarı olduğuna belirten Başkan Altay, “Bu hep birlikte ortaya çıkan bir başarıdır. Bir Konya başarısıdır. Özellikle üstüne basarak vurguluyorum; burada ortaya çıkan hikaye bir Konya hikayesidir. Yıllardır inşa etmeye çalıştığımız ‘birlikte güçlüyüz, hep beraber hareket ettiğimizde başarılı oluruz’ söyleminin bir sonucudur. Konya’nın sivil toplum kuruluşlarının, ilçe belediyelerinin, Büyükşehir Belediyesinin, su idaresinin, gönüllü insanların, burada çalışan herkesin ve Konya’da yaşayan ya da Konya’da yaşamayan ama gönlü Konya’yla birlikte yurtiçinden ve yurt dışında atan tüm Konyalılar kardeşlerimizin ortaya çıkardığı bir gönül seferberliğinin bir sonucudur. Rabbim şehrimizi, ülkemiz ve tüm dünyayı bu tür afetlerden korusun” açıklamasında bulundu.

Başkan Altay, konuşmasının ardından Hatay’da görev yapan 171 itfaiye personeline teşekkür plaketi verdi.