İlçelerde yaşayan gençlerin sporla iç içe olması için çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim’e bağlı Yağcı ve Eğiste Mahallerine açık halı saha kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan gençlere spor yapma imkanı sağlamak için açık halı sahalar inşa ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’yı 31 ilçesiyle birlikte topyekun kalkındırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, sporu şehrin tüm kesimlerine yaymak için de gayret gösterdiklerini söyledi. İlçelerdeki spor altyapısını güçlendirmek ve amatör branşları desteklemek için onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Gençlerimizin sporla iç içe olmalarını çok önemsiyoruz. Yaz aylarında 28 ilçemizde yaz spor okulları için kayıtlarımız devam ediyor. Gençlerimiz için şehrimizin farklı noktalarına inşa ettiğimiz halı sahalara Hadim’e bağlı Yağcı ve Eğiste Mahallerimizde yenilerini ekledik. İlçelerimize yeni halı sahalar yapmaya devam edeceğiz. Yapımı tamamlanarak hizmete sunulan açık halı sahalarımız Hadim ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.