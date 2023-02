Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Nüfusun yoğunluğuna göre, ilçelerin durumuna göre Konya genelinde her yerde bir kalkınma hamlesi, bir eksiği tamamlama gayreti içerisindeyiz. Bunu da keyifle yapıyoruz. Çünkü her gittiğimiz yerde sevgiyle, muhabbetle karşılanıyoruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Bozkır’a bağlı Arslantaş, Üçpınar, Söğüt, Dereiçi, Hisarlık ve Hamzalar mahallelerini ziyaretinde muhtarlar ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Başkan Altay, ilçelerin Konya merkez standartlarında olması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Altay, “Sürekli gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimizde amacımız hem sizleri yerinizde ziyaret etmek hem de bize söyleyecekleriniz varsa onları not etmek. Hem Bozkır merkeze hem Bozkır’ımızın mahallelerine hizmet etmekten ayrıca mutluluk duyuyorum. Tabii ne kadar hizmet etsek sizlerin vermiş olduğu desteğin karşılığı olmaz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bizlere çok yüksek oranda destek veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun.” dedi. Birlik ve beraberliğin devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Altay sözlerine şu cümlelerle devam etti: “Biz, sizler görev verdiğiniz sürece şehrimiz için, Bozkır’ımız için, mahallelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Nüfusun yoğunluğuna göre, ilçelerin durumuna göre Konya genelinde her yerde bir kalkınma hamlesi, her yerde bir eksiği tamamlama gayreti içerisindeyiz. Bunu da keyifle yapıyoruz. Çünkü her gittiğimiz yerde sevgiyle, muhabbetle karşılanıyoruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Başkan Altay’a Bozkır ziyaretinde; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fidan, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven eşlik etti.