Konya Büyükşehir Belediyesinin şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için gerçekleştirdiği Konya Gastrofest, 4 gün boyunca 550 bin lezzet tutkununu ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için gerçekleştirdiği Konya Gastrofest, 4 gün boyunca 550 bin lezzet tutkununu ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehrin zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği Konya Gastrofest, 4 gün boyunca yoğun ilgi gördü. Kalehan Ecdat Bahçesi’nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Konya Gastrofest’te 4 gün boyunca Konya’nın ve ilçelerinin yöresel yemekleri, tatlıları ve mutfak zenginliği yurt içinden ve yurt dışından festivale katılan yarım milyondan fazla lezzet tutkunuyla buluştu. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdogan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı festivalde, Konya mutfağının görsel bir şöleni aratmayan; etli ekmeği, bamya çorbası, furun kebabı, tiridi, düğün pilavı, sac arası, höşmerim tatlısı ve saray mutfağının yüzlerce çeşit tatları tanıtıldı. Profesyonel aşçıların hünerlerini gösterdiği festivalde, halk arasında yapılan yarışmalarda da aşçılar jüri olup yarışmacılara not verdi.

“Konya her manada tanıtılmaya layık bir şehir”

Başkan Altay, Konya Gastronomi Festivali’nin büyük bir katılımla tamamlandığını ifade ederek, “Konya Gastrofest’in artık sonuna geldik. Çok önemli bir etkinlik oldu. İkincisini düzenlememize rağmen artık geleneksel hale geldiğini ifade edebiliriz. Özellikle şehir dışından çok yoğun bir katılım var. Konya’nın yemek kültürünün bu vesileyle hem Türkiye hem tüm dünyaya anlatma fırsatı oldu. Konyalılara çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir katılım gösterdiler. Bu yıl Gastrofestimiz de 550 bin ziyaretçiyi ağırladık. Ben tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de şehir dışından gelen kardeşlerimize. Konya’nın yemek kültürünü ve Konya’nın kültürünü tanımak için Konya’da misafir ettiğimiz tüm dostları tekrar Konya’ya beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Konya’nın bir turizm şehri olması çalışmalarımıza devam edeceğiz. Konya her manada tanıtılmaya layık bir şehir. Biz de Konyalılardan aldığımız güçle Konya’mızı tanıtmaya devam edeceğiz. Gastrofes’te katılan tüm katılımcılarımıza, şeflere, tüm stant mensuplarımıza, tüm çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca çok büyük bir efor sarf ettiler. Ama gelen 550 bin misafiri Konya’ya, Hazreti Mevlana’ya yakışır bir şekilde ağırlamış olduk. İnşallah gelecek yıl çok daha güçlü ve büyük bir Gastrofest yapmak dileğiyle” diye konuştu.

Festivale katılan misafirler de unutamayacakları anlar yaşadıklarını belirtirken; esnaflar da yoğunluktan mutluluk duyduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Gastrofest’te çocuklar ise, kendileri için özel olarak kurulan etkinlik alanında doyasıya eğlenerek unutamayacakları anlar yaşarken; ayrıca düzenlenen konserler, müzik dinletileri, söyleşiler de festivale renk kattı.