Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’de esnafları ziyaret ederek Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için bundan sonra da gayret etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Altay, teravih namazı sonrası ise Seydişehirlilerle selamlaştı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftarda ve teravih namazından sonra Seydişehirlilerle bir araya geldi.

Güne yoğun bir yatırım inceleme programlarıyla başlayan Başkan Altay, Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ile birlikte Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan çeşitli spor ve sağlık tesislerini inceledi.

Daha sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı arasında imzalanan Dezenformasyonla Mücadele Konusunda Kurumlararası İş Birliği Protokolü programına katılan Başkan Altay, iftarda gençlerle buluşmak için Seydişehir’e geçti.

ESNAFLA VE PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Seydişehir’de ilk olarak AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Veli Vural, İzzet Çelik ve AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın ile birlikte iftar öncesinde ilçe esnafına hayırlı işler diledi.

KYK YURDUNDA ÖĞRENCİLERİN İFTAR COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Daha sonra Seydişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) düzenlenen iftar programında üniversite öğrencilerinin iftar coşkusuna ortak olan Başkan Altay, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şehir dışından gelen öğrencileri Konya’da misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

“KONYA’YI TANIMAYA BİRAZ ZAMAN AYIRIN”

İmkanlar dahilinde öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için bundan sonra da gayret etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Altay, “Gittiğiniz yerlere selamımızı götürün. Konya’dan en güzel hatıralarla ayrılın. Konya size iyilikler, güzellikler kapısını açsın diye dua ediyorum. Konya’yı tanımaya da biraz zaman ayırın. Özellikle Hazreti Mevlana’dan biraz okumaya, Sadreddin Konevi’yi tanımaya, İnce Minerali Medrese’yi yapan ecdadı anlamaya biraz vakit ayırmak lazım ki, Konya da size gönlünü ve kapılarını açsın” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Seydişehir Seyyid Harun Veli Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası da Seydişehirlilerin mübarek Ramazan ayını tebrik ederek hasbihal etti.

İftar ve teravih programlarına AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıları Veli Vural, İzzet Çelik ile AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın, MHP Seydişehir İlçe Başkanı Kadir Kocabaş da katıldı.

