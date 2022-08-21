Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde esnafla, vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay, Konya’nın tüm ilçeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde esnafla, vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Altay, Konya’nın tüm ilçeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde vatandaşlarla, esnafla ve öğrencilerle buluşurken devam eden yatırımları yerinde inceledi. Başkan Altay, Ereğli ziyaretinde ilk olarak, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyr Dursun ile birlikte Kargacı Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü parke çalışmalarını inceledi.

“Ereğli’de alt yapıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz”

Burada yaptığı açıklamada Büyükşehir olarak merkez dışındaki mahallelerde üç temel hedefleri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Öncelikle altyapıyı tamamlamak sonra insanların burada gelirlerini artırmak ve sosyal hayata dair önemli işler yapmak. Ereğli’de son iki yılda alt yapıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl mahallelerimizde 100 bin metrekare parke uygulamasını hayata geçirmiştik. Bu yıl yaklaşık 30 milyon lira bedelle 200 bin metrekare parkeyi Ereğli’mizin mahallelerinde alt yapı faaliyeti olarak yapıyoruz. İnşallah bu işler tamamlandığında ilçelerimiz, mahallelerimiz çok daha standardı yüksek yollara kavuşmuş olacak. Ereğli’mize hayırlı olsun” dedi.

“En önemli önceliğimiz çocuklar ve gençler”

İlçede Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi ve Bilgehane’de öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine eşlik etti. Başkan Altay daha sonra Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan öğrencilerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliklerinin gençler ve çocuklar olduğunu ifade eden Başkan Altay şunları kaydetti:

“Bu gençlerin enerjisini, coşkusunu görmek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Ereğli’de 13 salonda bin 128 çocuğumuz Büyükşehir’imizin spor okullarına kayıt yaptırdı. Temennimiz çocuklarımızın sadece yaz aylarında değil; okul döneminde de spora devam etmeleri. Onun için Ereğli’de spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ereğli yüzme havuzumuzun inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hizmet verecek ve çocuklarımız orada yüzme sporunu yapmaya başlayacaklar. Tabii bu yaz programlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımıza yeni imkanlar sunmak adına hemen adliye binasının arkasında yeni bir spor salonu başlangıcını yapmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Böylece Ereğli’miz yeni bir spor salonuna daha kavuşmuş olacak. Ve bu cıvıltısını duyduğumuz, gurur duyduğumuz çocukların sayısı artacak.”

Başkan Altay asfalt yapılan caddeleri inceledi

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi olarak satın alınan Ereğli Eski Adliye Binasını inceleyen Başkan Altay, asfalt çalışması yapılan İnönü Bulvarı ve İstasyon Caddesi’nde de incelemede bulundu. Daha önce prestij cadde alt yapısını tamamlayıp asfaltını yaptıkları iki caddenin aşınma tabakasını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Böylece daha konforlu bir ulaşım imkanını Ereğli halkımıza sunmuş oluyoruz. 2 buçuk kilometre uzunluğundaki caddelerimiz Ereğli’mize hayırlı olsun” dedi. Ereğli’ye kazandırılacak Konya’nın en büyük Millet Bahçesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü yarım olimpik yüzme havuzunun inşaatlarında da incelemelerde bulunan Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Altay mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

Merkezdeki programlarının ardından mahalle ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Altay, ilçeye bağlı; Sazgeçit, Kutören ve Belkaya mahallelerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Altay, ilçe belediye başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla birlikte Konya’nın tüm ilçeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.