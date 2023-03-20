Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, Hatay’da görev alan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yapı Kontrol ve Ulaşım dairelerine bağlı personellerle bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay’da görev yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yapı Kontrol ve Ulaşım Dairelerine bağlı çalışanlarla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Fen İşleri Dairesi ve Yapı Kontrol Dairesi’ndeki personelle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremle ilgili görevlerde işi bitenlerin görevlerinin başına dönmeye başladığını belirterek, “Gururla gördük ki, aynı şeyi 15 Temmuz’da da yaşamıştık, görev verilince arkadaşlarımız hiç sağına soluna bakmadılar. Adeta hepiniz gitmek için seferber oldunuz. Onun için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

“Hem görevimizi yaptık hem de Konyalıları gururlandırdık”

Özellikle ilk günlerde oldukça zor zamanlar geçirdiklerini aktaran Başkan Altay, “Hepimiz, bir insanı daha acaba canlı çıkarabilir miyiz, birinin daha ihtiyacını giderebilir miyiz diye büyük bir gayret içerisinde olduk. Bu yaşanan felaket uzun süre unutulmayacak. Çünkü bu kadar insanın aynı anda vefat ettiği, zor durumda kaldığı, ülkemizin son dönemde yaşadığı bir felaket olmadı. Bu acılar yaşanırken bir taraftan da kahramanlıklar anlatılacak. Yapılan işler zihinlerde kalacak ve insanlar takdir edecek. Konya olarak sadece Antakya’da, Konya’da değil; tüm Türkiye’de herkesin gıpta ile baktığı bir başarı elde ettik. Biz tabii bunu birisi bizi alkışlasın diye asla yapmadık. Niyetimiz Allah’ın rızası ve vatandaşlarımızın müşkülünü, zorluğunu gidermek. Bu iyi niyetimiz tüm Türkiye’de takdir gördü. Bu teşekkürü belki kişisel olarak bizler aldık ama bu başarı Konya’nın başarısıdır. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, ilçe belediyelerimiz, esnaf odalarımız, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Borsamız, MÜSİAD’ımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte gayret ettik. Tabii her zaman olduğu gibi bu işin lokomotifini Büyükşehir Belediyesi ve sizler üstlendiniz. Hem görevimizi yaptık hem de Konyalıları gururlandırdık. Konyalıların adeta başını dik hale getirdik. Bu bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgesindeki zorluğu ortadan kaldırmak tüm Türkiye için çok kıymetliydi”

Daha sonra Ulaşım Dairesi personeliyle bir araya gelen Başkan Altay, burada da yaptığı konuşmada ulaşım biriminin normal zamanda da en yoğun çalışan birimlerden birisi olduğunun altını çizerek, Konya’nın özellikle merkezde toplu ulaşımda çok farklı hizmetler yürüten bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Bunda sizin çok büyük gayretiniz var. Hem vatmanlarımız hem otobüs şoförlerimiz, teknik birimlerimiz hep beraber şehirde insanların sabahleyin işe gitmelerini, akşam da tekrar rahat bir şekilde dönmeleri için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu günlük telaşenin yanında yaşadığımız deprem felaketinde de arkadaşlarımız çok yoğun bir gayretle önemli işler yaptı. Deprem bölgesinde çalışan arkadaşlarımıza tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki zorluğu ortadan kaldırmak sadece depremi yaşayan insanlar için değil, tüm Türkiye için çok önemli ve kıymetliydi” açıklamasını yaptı.

“Sizlerle çalışmak benim için büyük bir mutluluk”

Başkan Altay, “Zor zamanda orada olmak kıymetliydi. Zaten işler düzene girdi ama o ilk çaresizliğin bulunduğu zamanda eksikleri görerek hızlı hareket etmek çok önemliydi. Özellikle görev alma konusunda gösterdiğiniz gayrete teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımız gitmek istedi, herkesi gönderemedik ama aynı sevaptan onların da aldıklarını düşünüyorum. Çünkü önemli olan oraya gitmeye niyet etmekti. Kalan arkadaşlarımız da burada diğer arkadaşlarımızın işini aksatmaması için yoğun bir çaba sarf etti. Allah sizlerden razı olsun. Elinizdeki belgelerin maddi bir karşılığı yok ama çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacağınız bir hikayenin belgesidir bu. Çünkü 6 Şubat’ta yaşadıklarımız uzun süre unutulmayacak bir acı olarak hepimizin zihninde, gönlünde olacak. O dönemde görev alanlar tüm milletimiz tarafından hep hayırla yad edilecek. Biz de sizleri yad etmek ve bunu belgelemek için bu belgeyi sizlere takdim ediyoruz. Birlik, beraberliğimiz, çalışma azmimiz, gücümüz, kuvvetimiz artarak devam etsin. Sizlerle çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Her gün işe gelirken büyük bir iştahla geliyorum. Çünkü hakikaten inanıyorum ki Türkiye’nin en güzel ekibiyle çalışıyoruz. Gönülden birbirimize bağlıyız ve bağlılığın artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Altay, her iki ziyarette de Hatay’da görev yapan Fen İşleri, Yapı Kontrol ve Ulaşım personeline teşekkür belgesi verdi.